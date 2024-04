Da quando 9 giorni fa Il Fatto Alimentare ha segnalato il ritrovamento di una carcassa di cinghiale positivo al virus della peste suina alle porte di Langhirano (località considerata la patria del Prosciutto di Parma) è scoppiato il caos. Giornali come la Repubblica che nella cronaca di Parma hanno pubblicato dopo di noi la notizia saldo poi ritirarla, e rilanciarla qualche giorno dopo puntando il dito verso la filiera “omertosa”. Si sono svegliati anche il ministro Francesco Lollobrigida, il Consorzio del Prosciutto di Parma e Coldiretti che, per oltre due anni, hanno ignorato un problema considerato dai veri esperti come una questione seria con potenziali effetti disastrosi per l’intera filiera dei salumi e del prosciutto come poi è successo

Le esportazioni

Da ieri i tre soggetti sono diventati improvvisamente moschettieri e lanciano proposte irrealistiche per ergersi a paladini e protettori del Made in Italy. La realtà è che la peste suina è arrivata sull’uscio dei prosciuttifici e fra pochi giorni con molta probabilità verranno interrotte le importazioni di salumi da parte di Usa, Canada, Francia e altri Paesi europei. Questi Paesi si sommeranno a Messico, Giappone e altri che da tempo hanno chiuso con l’Italia.

Che fare? La prima cosa è rinnovare l’incarico al Commissario straordinario decaduto da oltre 50 giorni. Si tratta di un particolare importante che fa capire quanto i politici abbiano ignorato il problema, dimostrando di non avere afferrato la gravità della situazione. Poi bisognerebbe adottare un piano di abbattimento selettivo dei cinghiali nelle zone a rischio e procedere con un programma di bonifica. Questi sono progetti che potrebbero funzionare, ma che aspettano da oltre due anni visto che nessun commissario straordinario li ha saputi portare avanti.

Le misure per salvare il Prosciutto di Parma

La situazione attuale è grave e non è stata arginata tempestivamente come probabilmente si sarebbe potuto. I tre soggetti: il ministro Francesco Lollobrigida, il Consorzio del Prosciutto di Parma e Coldiretti adesso si agitano perché il problema è scoppiato e non è risolvibile con le belle parole e nemmeno si può sottacere come qualcuno ha provato a fare sino ad ora.

Nessuno pensa che il Consorzio del Prosciutto di Parma e Coldiretti realizzassero in prima persona l’abbattimento intelligente dei cinghiali e la messa a punto di barriere per arginare lo spostamento degli animali. Quello che è mancato è la pressione su governanti ed enti pubblici per adottare i provvedimenti necessari. Altri soggetti della filiera lo hanno fatto ma il loro potere di persuasione è sempre stato molto limitato e non hanno ricevuto la necessaria attenzione.

Il Ministro Francesco Lollobrigida e gli altri due ministeri interessati hanno gravi responsabilità che ora cercano di nascondere e cercando di recuperare una situazione disperata, programmando altri ristori per i danni agli allevatori di maiali e alla filiera. Il bilancio finale è disastroso e sarà difficile tornare alla normalità. Le previsioni ministeriali ipotizzano l’eradicazione del virus della peste suina in 4 anni ma, se la direzione dei lavori resta ai soggetti che hanno operato sino ad ora è realistico che si debba raddoppiare questo intervallo.

