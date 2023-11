Il digiuno intermittente è l’ultimo libro di Antonella Viola scritto assieme ad Antonio Paoli. La pubblicazione fa seguito alle accese polemiche scatenate dalle dichiarazioni dell’autrice, che aveva raccontato pubblicamente di aver sperimentato questo regime dietetico su se stessa perdendo diversi chili di peso.

Gli autori sono: Antonella Viola e Antonio Paoli. Viola è laureata in Scienze Biologiche e professoressa di Patologia generale all’Università di Padova. Il suo ambito di ricerca è il funzionamento del sistema immunitario. In seguito ad interviste televisive, durante il Covid è divenuta un volto noto alla tv e quindi una divulgatrice scientifica. Antonio Paoli, diplomato Isef, quindi laureato in medicina e chirurgia, specialista in Medicina dello sport, è professore di Scienze dell’esercizio e dello sport presso l’Università di Padova. Il suo ambito di ricerca è la fisiologia della Nutrizione e dell’Esercizio, con particolare interesse per la dieta chetogenica e il digiuno intermittente.

Cosa sappiamo sul digiuno intermittente?

Il digiuno intermittente è un tipo di regime dietetico in cui l’effetto sulla salute non è ancora completamente compreso, ma può essere legato ad una migliorata insulino-sensibilità e ad effetti anti-infiammatori. Studi a breve termine indicano che quando si allineano i pasti con i ritmi circadiani (in pratica si mangia durante il giorno), ci può essere un calo ponderale e un miglioramento dei parametri metabolici.

Secondo i pochi studi sul lungo termine (12 mesi) il calo ponderale è uguale quello della semplice restrizione calorica (1-5). Le limitate evidenze scientifiche a disposizione non consentono ancora di suggerire alla popolazione un digiuno superiore a quello correlato alla pausa notturna.

Il libro si presenta molto bene come grafica e immagini esplicative, il testo è chiaro e scorrevole. Nelle prime pagine gli autori declinano ogni responsabilità per usi impropri delle informazioni del testo e invitano il lettore a far sempre riferimento al medico per qualunque problema di salute. Gli autori considerano come digiuno intermittente lo schema dietetico denominato ‘Alimentazione intervallata TRE’ (Time-Restricted Eating, vedi tabella sotto), che prevede almeno 10-12 ore di digiuno consecutivo al giorno. Nel testo vengono descritti anche altri modelli di digiuno come quello a giorni alterni, oppure lo schema che prevede due giornate di semi-digiuno.

Principali forme di digiuno intermittente

Digiuno a giorni alterni 1:1 Si mangia un giorno sì e uno no: ultima cena il giorno 1, digiuno il giorno 2 e si riparte con la colazione nel giorno 3. In pratica sono circa 33-36 ore di digiuno Ci sono varianti in cui si assumono solo il 25% delle calorie nel giorno di digiuno mentre la dieta è libera nel giorno in cui si mangia. In pratica si spezza il digiuno in due metà da 18 ore ciascuna. Digiuno 5:2 Si mangia normalmente per 5 giorni e 2 giorni di (semi) digiuno Nei giorni di digiuno si assumono sulle 25% delle calorie giornaliere (dalle 500 alle 1.000 calorie) Alimentazione intervallata (TRE, Time-Restricted Eating) Pausa/astensione dal cibo giornaliera che può essere anche solo quella notturna Varianti: 10 h digiuno e 14 di alimentazione

12h digiuno e 12 di alimentazione

14h digiuno e 10 di alimentazione

16h digiuno e 8 di alimentazione

I benefici del digiuno intermittente

Come premessa va detto che in una società in cui abbiamo a disposizione cibo a tutte le ore del giorno e della notte. In questo ambito qualsiasi tipo di pausa o restrizione dietetica apporta dei benefici perché riduce gli indici di infiammazione, stress ossidativo, controllo dei valori di insulina, glicemia e grassi. Il gruppo di Paoli indica come ottimale lo schema di digiuno con un’alimentazione intervallata 16/8. Questo schema prevede che all’interno della giornata i pasti siano consumati all’interno di un intervallo di 8 ore (dalle 12,00 alle 20,00), saltando la colazione. Per non saltare la colazione, considerata importante dal punto di vista metabolico, si può usare lo stesso schema fissando la finestra utile dalle 8,00 alle 16,00. In questo modo bisogna anticipare la cena alle 16.00 del pomeriggio come fanno i norvegesi. Nell’ultimo capitolo del libro si accenna ai recenti filoni di ricerca sulla restrizione calorica per gli atleti.

Le critiche di dietologi e pediatri a Viola

Alcuni medici dietologi clinici e pediatri avevano criticato Antonella Viola dopo il suo racconto personale di dimagrimento con il digiuno intermittente. Quando si diventa personaggi pubblici e si fa divulgazione sconfinando in ambiti che appartengono alla pratica clinica di altre figure sanitarie (es, dietologo o dietista) si rischia di essere imprecisi e di creare un danno alle persone (vedi sotto: “i rischi del digiuno intermittente”). La divulgazione scientifica alla popolazione generale richiede una formazione e delle competenze specifiche che non sono innate nelle persone: non sempre un esperto ricercatore abituato ad insegnare a futuri biologi o medici è anche un esperto comunicatore alla popolazione generale. Quando ci si rivolge ad un pubblico molto eterogeneo bisogna essere particolarmente prudenti perchè persone fragili potrebbero essere indotte a seguire indicazioni non adatte al loro stato di salute fisica e mentale.

I rischi del digiuno intermittente

Fra la popolazione ci sono diverse persone con malattie o problemi fisico-psichici. Tra loro molti individui fragili possono essere invogliati, senza controllo medico, a sperimentare su se stessi il digiuno intermittente attratti dalla promessa di ottenere benefici per la salute. Nella pratica clinica i disturbi del comportamento alimentare (Dca), in bambini, adolescenti ed adulti sono molto frequenti e in rapida ascesa (6). Ai disturbi classici ora se ne aggiungono altri non ancora riconosciuti come l’ortoressia (attenzione esagerata alle regole alimentari e ai cibi) e la vigoressia (attenzione eccessiva alla forma fisica, cibo e attività fisica).

Anche pazienti con patologie come il diabete tipo 2 (10,5 % della popolazione mondiale) possono essere indotti a sperimentare il modello di digiuno intermittente seguendo l’alimentazione intervallata (7). Le patologie psichiatriche sono molto frequenti: i disturbi mentali lievi-medio-gravi riguardano fino a un 20% della popolazione (soprattutto tra bambini e adolescenti) e non è bene pubblicizzare a tutta la popolazione regimi dietetici in cui si saltano dei pasti (o la colazione o la cena). I singoli professori universitari non dovrebbero bypassare il filtro della comunità scientifica.

Italia vittima delle mode dietetiche

La proposta di digiuno intermittente con un’alimentazione intervallata con la colazione alle 8.00 e il pasto serale alle 16.00, rimane la forma più promettente sotto il profilo metabolico e della sicurezza. È però prudente aspettare che questa formula abbia delle evidenze di beneficio e di sicurezza chiare per tutte le persone, prima di promuoverla. Non ci sembra corretto spingere uno schema alimentare non così collaudato come la Dieta Mediterranea. In attesa di conferme scientifiche più consistenti sulla dieta intermittente, conviene applicare le regole basilari: assumere almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, mangiare regolarmente cibi poco processati durante le ore diurne rispettando il fisiologico digiuno notturno di 10/12 ore.

In Italia quando si parla di diete c’è sempre un po’ di confusione, perché le autorità scientifiche che si occupano di nutrizione dovrebbero prendere in mano la situazione. Occorre rialfabetizzare la popolazione disorientata da programmi dietetici che allontanano sempre più dal modello alimentare mediterraneo. Basta pensare al successo di modelli molto discutibili come le diete low carb (Atkins e imitazioni, Paleo, La Zona, chetogeniche). Poi ci sono le ‘mode dietetiche’ come la dieta mima digiuno, la dieta Zona, le diete chetogeniche (*) e anche il digiuno intermittente che, attraverso testimoni e buona stampa, riescono a convincere molte persone. Purtroppo tutto è lasciato al libero mercato, alle iniziative di autori spesso senza background medico e peggio ancora senza una solida formazione di dietetica e nutrizione clinica.

Nota

L’uso delle diete chetogeniche dovrebbe essere riservato a pochissimi casi clinici sotto controllo medico come l’epilessia refrattaria a trattamenti farmacologici e in preparazione di un intervento di chirurgia bariatrica! Invece le diete chetogeniche spopolano: vengono ‘prescritte’ (solo i medici dovrebbero ‘prescrivere’ ma in Italia funziona così) da farmacisti, biologi ‘nutrizionisti’, medici, personal trainer e varie figure non professionali… è possibile anche farsele a casa da soli comprando i prodotti direttamente sul web. “La ricrescita ponderale una volta che la dieta è stata interrotta è spesso rapida, è meglio intraprendere un approccio più sostenibile rispetto all’uso di metodi che non possono essere mantenuti nel tempo.” (UpToDate®)

Bibliografia

Antonio Pratesi e Abril Gonzalez Campos

Gli autori dichiarano di non aver alcun conflitto di interessi

