La catena di supermercati Pam Panorama ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di dessert a marchio Toblerone. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Il provvedimento è stato diffuso anche in Francia: secondo quanto riportato su RappélConso, i possibili corpi estranei sarebbero di materiale plastico.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 180 grammi, contenenti due pezzi da 90 grammi ciascuno. Il lotto richiamato è il numero 133120016, con le date di scadenza 23/01/2024, 24/01/2024, 30/01/2024, 01/02/2024, 05/02/2024 e 07/02/2024. I dessert sono da conservare in frigorifero.

L’azienda Dessert Factory SA ha prodotto il dessert Toblerone richiamato in uno stabilimento situato in Belgio.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il dessert Toblerone con il numero di lotto e le scadenze indicate. Pam Panorama fa sapere che le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso di tale prodotto possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 17 richiami, per un totale di 31 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Pam Panorama

Ogni anno vengono ritirati dagli scaffali dei supermercati centinaia di prodotti alimentari pericolosi o non idonei alla vendita.

Il Fatto Alimentare ha lanciato un servizio completamente gratuito, che permette di ricevere in tempo reale una notifica ogni volta che viene pubblicata un'allerta o un richiamo.

Se volete rimanere informati iscrivetevi al nuovo canale Telegram de Il Fatto Alimentare https://t.me/ilfattoalimentareallerta, oppure al servizio di allerta via email cliccando il pulsante qui sotto.

Iscriviti

2