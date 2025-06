Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di cozze o mitili (Mytilus galloprovincialis) a marchio L’Acquachiara. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza del batterio Vibrio parahaemolyticus*. Il prodotto in questione appartiene al lotto numero 32348. Il documento pubblicato dal Ministero, tuttavia, non indica né formato e peso di vendita, né la data di confezionamento, e non contiene una foto del prodotto.

L’azienda L’Acquachiara Srl ha prodotto le cozze richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Orti Ovest 1, a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione UE IT 560 CSM).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le cozze con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso.

*I sintomi dell’infezione da Vibrio parahaemolyticus si presentano 12/24 ore dopo il consumo di alimenti contaminati (in genere crostacei e molluschi crudi o poco cotti) e sono: diarrea abbondante, crampi addominali, vomito, mal di testa e febbre.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 102 richiami, per un totale di 306 prodotti di aziende e marchi differenti.

