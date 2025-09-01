I supermercati Coop e il loro fornitore hanno richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di pasta di semola di Gragnano IGP a marchio Fior Fiore. Il motivo indicato è la possibile presenza di frammenti di legno. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, nel formato ‘Calamari’, con il numero di lotto L251482 7. L’avviso pubblicato da Coop non riporta il termine minimo di conservazione (TMC).

L’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa ha prodotto la pasta richiamata. La catena fa sapere che il provvedimento interessa esclusivamente i punti venditaCoop Alleanza 3.0, Unicoop Etruria e Coop Centro Italia.

Lo scorso febbraio, Coop e il Ministero della Salute avevano già segnalato il richiamo di altri due lotti di pasta di Gragnano IGP Fior Fiore, sempre nel formato ‘Calamari’ e sempre per la possibile presenza di frammenti di legno nel prodotto (tutti i dettagli nell’articolo sul primo richiamo della pasta di Gragnano Fior Fiore Coop).

In via cautelativa, Coop raccomanda di non consumare la pasta con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo punto vendita d’acquisto per il rimborso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 805580.

