I numeri del caporalato in Italia continuano a essere spaventosi. Come riporta Ansa, un’operazione straordinaria di 690 Carabinieri per la Tutela del Lavoro e di 550 ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel settore agricolo in tutto il Paese ha, infatti, rilevato che due aziende agricole su tre tra quelle controllate sono irregolari, così come un lavoratore su tre.

In particolare, le forze dell’ordine e gli ispettori hanno controllato 310 aziende agricole, trovandone 206 irregolari (66,5%). L’operazione ha individuato anche 616 lavoratori irregolari su 2.051 (30%), di cui 216 completamente in nero (10,5%). Di queste oltre 2 mila lavoratori 786 (38,3%) erano cittadini extracomunitari, dei quali 308 (39,2%) impiegati irregolarmente, con 96 persone completamente in nero e 22 senza permesso di soggiorno.

I Carabinieri e l’Ispettorato hanno sospeso 128 attività imprenditoriali (41,3%), per un importo pari a 250.800 euro, di cui 60 per lavoro nero e 51 per gravi violazioni della sicurezza, e hanno elevato ammende e sanzioni per un importo di oltre 1 milione e 680 mila euro. Sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 171 persone, tra cui 157 responsabili aziendali per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre ad aver impartito 382 prescrizioni e adottato due provvedimenti di sequestro.

In particolare, le forze dell’ordine hanno deferito per il reato di caporalato 10 persone tra le province di Latina, L’Aquila, Torino, Cuneo, Rieti e Caltanissetta. In provincia di Latina hanno sequestrato due roulotte e un locale usati come dormitorio, all’interno di una serra. L’ispezione di quest’ultima attività ha mostrato anche gravi carenze igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro, con muffa e incrostazioni alle pareti, e assenza di finestre per l’adeguata illuminazione e ventilazione.

