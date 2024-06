Il caporalato colpisce ancora. Di seguito pubblichiamo l’editorale di Fabio Ciconte Direttore di Terra! un’associazione ambientalista impegnata dal 2008 a livello locale, nazionale e internazionale in progetti e campagne sui temi dell’ambiente e dell’agricoltura ecologica, promuovendo un modello di sviluppo fondato sul rispetto dei diritti.

L’editoriale di Fabio Ciconte

Nei pressi di Borgo Santa Maria, in Agro Pontino, l’area agricola che abbraccia Latina, un lavoratore agricolo di nazionalità indiana, Satnam Singh, ha subìto un gravissimo incidente sul lavoro. L’uomo ha perso un braccio, trinciato dal macchinario con cui lavorava.

Se già questa notizia non fosse abbastanza grave, l’epilogo della vicenda mette i brividi. Il datore di lavoro non lo ha soccorso. Lo ha letteralmente abbandonato nei pressi della sua abitazione, come un sacco di rifiuti. Come si fa con qualcosa che non ti serve più, perché ormai rotto, vecchio. In un gesto che racconta tutta la vergogna della sopraffazione. Ieri Satnam ha perso la vita.

Siamo arrabbiati e tristi.

La morte di Satnam Singh è una ferita profonda che lascia il segno in tutte e tutti noi. Non possiamo tacere di fronte a questo atto criminale. In tutti questi anni, con Terra! abbiamo continuato a denunciare le nuove forme di sfruttamento, lo abbiamo fatto al Sud e nelle regioni del Nord perché dovunque abbiamo indagato, abbiamo trovato situazioni di sfruttamento e caporalato.

Di fronte alla morte di Satnam, giunto in Italia come tanti altri lavoratori indiani che vivono nella provincia di Latina, riusciamo a provare solo tantissima rabbia. Per aver detto spesso e a voce alta che lo sfruttamento c’è, esiste, e ha tantissime facce. E se solo si avesse voglia di guardarle, si capirebbe che c’è moltissimo da fare.

Caporalato e istituzioni

Perché lo sfruttamento si annida laddove c’è spazio. Lo spazio lasciato dalle istituzioni. Lo spazio lasciato dalla nostra disumanità e indifferenza.

E allora dobbiamo dirci che bisogna tornare in piazza per riappropriarci dello spazio che ci è stato tolto. Come ci hanno insegnato le rivolte di Rosarno, Nardò e Latina, solo così le cose potranno veramente cambiare.

Fabio Ciconte, Direttore di Terra!

© Riproduzione riservata. Foto: Deositphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1