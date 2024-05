La catena di supermercati Conad ha richiamato, in via precauzionale, un lotto di treccia di mozzarella pugliese a marchio Sapori & Dintorni. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è l’indicazione di una data di scadenza superiore a quella reale, per un errore di stampa. Conad non ha fatto sapere quale sia la data di scadenza corretta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 1132 e la data di scadenza (errata) 28/06/2024 (codice EAN 8003170098305).

L’azienda Delizia Spa ha prodotto la treccia di mozzarella pugliese per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova in viale dei Saperi 10-12, a Noci, nella città metropolitana di Bari (marchio di identificazione IT L547C CE).

A scopo precauzionale, “al fine di scongiurare il consumo del prodotto oltre la durabilità dello stesso”, Conad invita consumatrici e consumatori eventualmente in possesso della treccia di mozzarella con il numero di lotto sopra indicato a riportarla al punto vendita dove è stata acquistata, per la sostituzione o il rimborso.

