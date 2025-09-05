La catena di supermercati Conad ha richiamato, a scopo precauzionale, due lotti di mortadella Bologna IGP del suo marchio Freschi & Convenienti. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni, identificata nell’ambito di controlli interni. Il prodotto interessato è venduto in vaschette da 100 grammi, appartenente ai lotti numero 26535005 con la data di scadenza 13/10/2025, e 26535020 con la data di scadenza 14/10/2025.

L’azienda Salumifici Granterre Spa ha confezionato la mortadella Bologna IGP richiamata per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento si trova in via Gandiolo 2/A, a Noceto, in provincia di Parma (marchio di identificazione IT 848 L UE).

In via cautelativa, Conad raccomanda quindi di non consumare la mortadella con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori possono restituire il prodotto richiamato nel punto vendita Conad d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 180 richiami, per un totale di 436 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

