Gli integratori con collagene proposti sia in pillole sia come soluzione da bere sono davvero il segreto per una pelle giovane? La questione merita un’attenta riflessione perché se una volta il collagene era uso esclusivo delle cliniche estetiche e della medicina ricostruttiva, adesso gli integratori si trovano anche sugli scaffali delle catene di hard discount come Md. Anche le iniezioni a base di collagene da fare sottopelle si trovano online. A questo punto c’è da chiedersi: ma quanto sono veritiere le promesse del marketing e le frasi esuberanti degli spot sull’efficacia? Le risposte sono poche, le prove incerte e i risultati in genere risultano di breve durata.

Il collagene negli integratori !

I collageni sono un gruppo di proteine che forniscono supporto strutturale e resistenza meccanica alla matrice extracellulare formando una sorta di gel nella pelle, nella cartilagine e in altri tessuti. Quando la pelle è giovane, le fibrille di collagene costituiscono una rete simile a un cesto, che però con l’età si riduce e anche la struttura diventa frammentata. Le fibre lunghe e flessibili, con il passare degli anni, si accorciano e irrigidiscono principalmente a causa dei danni provocati dall’esposizione ai raggi UV.

Il collagene non è l’unica proteina che mantiene la pelle giovane. Ci sono lunghe catene di zucchero note come glicosamminoglicani (gruppo che comprende il famoso acido ialuronico), che svolgono un ruolo chiave nell’idratazione del tessuto. Anche l’acido ialuronico presente negli integratori alimentari assunto per via orale ha una limitata efficacia per le rughe (sebbene possa avere qualche beneficio per l’idratazione cutanea o le articolazioni, a seconda del peso molecolare). Tutti questi componenti si degradano e con l’età, contribuendo al cedimento della pelle e favorendo la formazione delle rughe.

Dai cosmetici alle bevande

Per questi motivi molti prodotti per la cura della pelle vantano come ingredienti di spicco il collagene e l’acido ialuronico. “Si tratta di proteine molto grandi, che non attraversano facilmente la barriera cutanea quando vengono applicate localmente” dichiara al Guardian Tanya Shaw, portavoce della British Skin Foundation ed esperta nella guarigione delle ferite al King’s College di Londra. Detto questo, il collagene presente nei cosmetici può aiutare ad attirare l’umidità sulla superficie della pelle, fornendo un effetto rimpolpante temporaneo.

L’ultimo grido del marketing, però, è rappresentato dalle bevande con collagene e acido ialuronico che si propongono come supporto ai fibroblasti (cellule della pelle responsabili della produzione di collagene). La maggior parte degli integratori e delle bevande con collagene utilizza frammenti derivati da pollo, pesce o maiale, che dovrebbero essere assorbiti dall’intestino e trasportati alla pelle attraverso il flusso sanguigno. Nell’elenco degli ingredienti si trovano parole come “collagene idrolizzato” o “peptidi di collagene” che sono frammenti ottenuti dalla scomposizione dei derivati di pollo, pesce e maiale.

È molto probabile che il collagene venga scomposto durante la digestione. È quindi lecito chiedersi se i frammenti che raggiungono la pelle siano sono in grado di agire e di stimolare crescita di novo collagene in un ambiente danneggiato. “Se si inizia a produrre nuovo collagene, dove va e come interagisce con il collagene esistente?” ha detto al Guardian Mike Sherratt, esperto di meccanica della pelle all’Università di Manchester. Inoltre, “se entra nel flusso sanguigno, non solo influenzerà la pelle, ma presumibilmente anche altri organi e tessuti”.

Gli studi

Gli studi sugli animali offrono un certo supporto per gli integratori, ma ci sono delle perplessità. È stato dimostrato che i frammenti di collagene radiomarcati raggiungono la pelle e aumentano l’attività genica legata alla produzione di collagene nei topi. Gli studi sui topi hanno anche mostrato una ridotta formazione di rughe sulla pelle dopo l’esposizione ai raggi UV, cosa che è ritenuta la prima causa di invecchiamento e di produzione delle rughe per gli esseri umani.

Alcuni studi sulla pelle umana hanno evidenziato una migliore idratazione, elasticità e meno rughe dopo aver consumato collagene di pesce. Ma la maggior parte di questi lavori sono finanziati dall’industria del settore e una recente meta-analisi di 23 studi ha rilevato che solo le ricerche che hanno ricevuto fondi dalle aziende hanno mostrato effetti significativi. Jonathan Kentley, dermatologo presso la Montrose Clinic di Londra e il Westminster Hospital, in un’intervista al Guardian ha precisato che: “Quando gli studi sono stati divisi in studi di alta qualità e di bassa qualità, gli studi di alta qualità non hanno mostrato alcun beneficio per la pelle. Quindi, i risultati positivi devono essere interpretati con estrema cautela.”

Effetti temporanei

Anche se le sponsorizzazioni delle celebrità e le drammatiche foto di volti prima e dopo il trattamento con integratori e creme possono essere persuasive, vale la pena ricordare che queste procedure non sono una soluzione permanente per contrastare l’invecchiamento della pelle. Per mantenere un qualche risultato sono necessari trattamenti continui e in genere costosi. La strategia più efficace a lungo termine per proteggere la pelle e preservare il collagene è ridurre al minimo l’esposizione ai raggi UV fin da piccoli, utilizzando creme in grado di proteggere dai raggi solari. Chi non ha usato correttamente creme solari in gioventù difficilmente può recuperare, anche se ricorre a trattamenti cosmetici avanzati che possono temporaneamente rassodare e levigare la pelle. Il danno biologico arrecato allo strato più profondo del tessuto c’è già stato e potrebbe essere irreversibile.

Le pubblicità ingannevoli

Nonostante le evidenze scientifiche la vendita di questi prodotti supportata da spot e messaggi ingannevoli va alla grande. L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e anche l’Antitrust sono intervenuti di recente sugli integratori a base di collagene e acido ialuronico che negli spot, sui siti o sulle etichette vantavano proprietà inesistenti.

Le bottigliette da 220 ml di San Benedetto Skin Care pubblicizzate da Elisabetta Canalis contenenti collagene e acido ialuronico sono state oggetto di un intervento dello IAP nel dicembre 2023, che ha ottenuto la modifica della telecomunicazione. Anche l’Antitrust nel settembre 2024 è intervenuto su una bevanda del tutto simile a Skin Care San Benedetto ottenendo la rimozione dei potenziali profili di scorrettezza sui benefici del trattamento per la pelle. enunciati nel sito. La bevanda conteneva infatti gli stessi ingredienti (collagene, acido ialuronico e zinco) e vantava le medesime proprietà di Skin Care. Secondo l’autorità i supposti vantaggi sono teorici in quanto nessun “health claim” sull’acido ialuronico e il collagene è autorizzato dalla Commissione europea.

Un provvedimento di censura da parte dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha riguardato nel gennaio di quest’anno l’integratore Biostile Collagen Powder Blend. Nello spot contestato, una ricercatrice in camice bianco affermava che per ritardare l’invecchiamento, sarebbe una semplice e buona abitudine quella di “agire dall’interno assumendo il collagene”, una proteina la cui produzione cala con l’avanzare dell’età.

