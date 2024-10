Coca-Cola in Austria ha richiamato ieri, a scopo precauzionale, 26 milioni di bottiglie dei marchi Coca-Cola, Fanta, Sprite e MezzoMix per la possibile presenza di piccoli pezzi di metallo. Il richiamo ha interessato le bottiglie in PET da 500 ml (=0,5 litri) dei marchi indicati qui sotto:

Le bottiglie richiamate hanno data di scadenza compresa: tra il 04/02/2025 e il 12/04/2025 e il codice “WP” sotto la data che si trova sul retro della bottiglia, sopra l’etichetta.

Nel comunicato dell’azienda si legge che: “Non si può escludere che un numero molto limitato di bottiglie in PET da 0,5 litri possa contenere piccoli pezzi di metallo a causa di un errore tecnico durante la produzione. Si consiglia di non consumare i prodotti potenzialmente interessati a causa di un possibile rischio per la salute.”

Il richiamo interesserebbe, secondo il quotidiano Kronen complessivamente 26 milioni di bottiglie, ossia la produzione di due mesi. Sconosciuta per ora la causa, anche se sempre il settimanale tedesco afferma che il problema sia da attribuire a “un setaccio che si è rotto durante la produzione”.

Non consumare e restituire

L’azienda precisa che “tutte le altre confezioni e imballaggi o altri marchi non sono interessati da questo richiamo. I consumatori possono restituire questi prodotti ai punti vendita austriaci per ottenere il rimborso del prezzo di acquisto, anche senza presentare lo scontrino”

Ricordiamo che, fino a diverso avviso, il richiamo interessa bottiglie vendute o distribuite esclusivamente in Austria. Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 217 richiami, per un totale di 556 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

