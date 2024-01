Nella classifica generale vediamo in prima posizione Conad per la crescita del fatturato che ha superato i 20 miliardi di euro, e per la messa a punto di punti vendita “senza casse” come quello di Verona. In seconda posizione troviamo Esselunga, che si conferma leader nell’offrire ai clienti il maggior numero di prodotti con il proprio marchio. Il più penalizzato della categoria risulta Carrefour.

Nel segmento discount Lidl si conferma al primo posto, tallonata da Aldi in una guerra all'ultima apertura. Cresce Penny impegnata in un'operazione di restyling che sta portando i suoi frutti. Eurospin si piazza al terzo posto, mentre MD in ultima posizione, primeggia però nello sviluppo dei prodotti con il proprio marchio. Per scaricare il dossier completo clicca qui.



