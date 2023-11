È stato inaugurato a Verona il supermercato intelligente senza casse, si tratta di Tuday Conad. Il punto vendita di 200 metri quadrati che fa riferimento alla cooperativa trentina Dao. Il sistema di fare la spesa è identico a quello di un qualsiasi supermercato. Il cliente prende il pacco di biscotti, il cartone di latte o il flacone di detersivo e mette tutto nel carrello. Mentre fa questo gesto si attivano tre sistemi che permettono di individuare il prodotto e registrare il prezzo in modo che alla cassa non bisogna passare i prodotti sul nastro. C’è solo uno schermo per controllare quali sono i prodotti acquistati nelle corsie e un alloggiamento dove inserire la carta di credito o il bancomat per pagare.

Tutto ciò è possibile perché il supermercato è stato progettato in modo “intelligente”, per cui prodotti sono appoggiati su scaffali dove vengono pesati come su una bilancia attraverso speciali sensori. Quando il cliente preleva un pacco di pasta, il cambiamento di peso viene registrato dalla bilancia dello scaffale ed entra in azione una telecamera che identifica il prodotto. La terza fase è affidata al cartellino elettronico per individuare il prezzo. Collegando questi tre elementi ogni prodotto che finisce nel carrello viene registrato. L’acquisto viene registrato anche se la destinazione finale è una borsa uno zaino o la tasca dei pantaloni.

Dove sono i supermercati intelligenti

La frutta e la verdura sfusa va pesata prima sulle bilance, come si fa negli altri negozi, e poi si mette nel carrello come si fa negli altri supermercati. Il sistema permette di registrare anche questa operazione. È il primo esperimento italiano di supermercato che permette di fare la spesa “intelligente”, evitando passaggio dei prodotti sul nastro in prossimità delle casse. All’estero ci sono negozi come questo firmati da catene abbastanza famose. A Londra per esempio sono di Aldi and go e Tesco, mentre negli Usa c’è Amazon fresh.

