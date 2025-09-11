L’esperienza al ristorante non si esaurisce nel consumare un pasto ma è fatta di accoglienza, relazione e memoria con il professionista della sala che tutti chiamano cameriere. Al ristorante il cameriere è spesso il primo e l’ultimo contatto diretto con l’avventore. La sua capacità di creare un legame, anche se breve, può lasciare un’impressione positiva che può favorire il ritorno del cliente. Al contrario, una cucina meno spettacolare può lasciare un ricordo indelebile se accompagnata da un servizio empatico, capace di creare un legame.

Non solo servire a tavola

Il cameriere non si limita a ‘servire’ a tavola, il piatto può essere un capolavoro, ma se chi lo serve non sa trasmetterne il senso, l’esperienza si svuota. È proprio il cameriere a creare la relazione, a leggere i bisogni del cliente e a tradurre la complessità della cucina in emozione. Senza questa interazione, la ristorazione non sarebbe un’esperienza ma un semplice consumo. Quante volte un cameriere si trova a gestire situazioni complesse? Un cliente insoddisfatto, un problema in cucina, una richiesta particolare. In questi casi è opportuno avere una certa comprensione delle dinamiche umane. Un piatto eccellente può apparire migliore se accompagnato da un servizio impeccabile, e viceversa. Questo vuol dire, tradotto in gestione aziendale: selling.

Nessuno però valorizza come si dovrebbe il ruolo del personale di sala perché oggi si continua a mettere su un piedistallo solo lo chef. La vera aspirazione di un cameriere non è di diventare una star tv come uno cuoco televisivo, ma di essere un maestro dell’ospitalità che incide sulle sfere emotive del cliente. La verità è che senza la sala l’esperienza al ristorante viene svilita, perché il valore di un locale non è legato esclusivamente alla cucina. Ogni esperienza gastronomica è il frutto di un dialogo: tra cucina e sala, tra creatività e relazione. Non riconoscerlo significa perdere la parte umana della ristorazione allontanando i giovani da questa professione.

L’importanza del servizio

Forse il problema è che il cameriere non viene adeguatamente rappresentato in contesti mediatici che ne mostrino la complessità e il valore emotivo. I film che raccontano questa figura sono pochi e sovente ritraggono contesti diversi dal ristorante, come nel caso della serie britannica Downton Abbey (e dei film conclusivi). Forse qualcosa traspare dalle ultime stagioni di un’altra serie più recente, The Bear, anche se ovviamente si concentra più sulla cucina, che sul personale di sala.

Al ristorante si va per la cucina (e per lo chef) me se si ritorna è grazie alla qualità della sala. Il cameriere incarna i valori del ristorante e la sua professionalità riflette l’immagine del locale. Si tratta di una persona che deve conoscere le tecniche di servizio, l’utilizzo delle attrezzature, le lingue, deve avere un po’ di psicologia, una conoscenza delle materie prime oltre a saper raccontare i piatti e, a volte, avere tanta pazienza

Michele Armano, master dell’enogastronomia Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli

