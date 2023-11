Una lettrice ci scrive per segnalare un corpo estraneo in un’insalata in busta della Bonduelle. Di seguito pubblichiamo la segnalazione della lettrice le sue fotografie e a seguire la risposta dell’azienda.

La lettera

Salve, in allegato le foto di un bruco grande e ancora vivo trovato nella confezione mentre ero prossima a mangiarlo! Ho letto il reclamo di un’altra persona fatto a voi nel 2018 proprio sulla presenza di due bruchi nel piatto e mi sembra la dimostrazione eclatante che dal 2018 ad oggi le cose non siano cambiate affatto, e sono 5 anni. Ho già mandato reclamo alla Bonduelle e spero mi risponderanno anche se mi sembra di capire che non è loro intenzione migliorare le cose ma solo scrivere che sono macchinari sicuri!

La risposta di Bonduelle

In merito al ritrovamento di un bruco all’interno di una confezione di insalata, Bonduelle conferma di aver avviato immediatamente tutti i necessari controlli, dal campo al confezionamento, per verificare quanto accaduto. I prodotti Bonduelle sono alimenti della natura, coltivati secondo agricoltura rigenerativa: grazie a pratiche agricole virtuose come la limitazione dell’uso di fertilizzanti azotati, di pesticidi e di lavorazioni del terreno, Bonduelle contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e ad aumentare la salute e la fertilità del suolo, per favorire la biodiversità e per offrire ai suoi consumatori alimenti genuinamente naturali. Una volta raccolta, l’insalata viene subito imbustata seguendo rigorosi processi di produzione attraverso le migliore tecniche disponibili sul mercato, in continua evoluzione e aggiornamento per garantire i più alti standard. La sicurezza alimentare e la salute dei consumatori restano per Bonduelle priorità assolute.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Questo è possibile grazie anche ai lettori che ogni giorno ci seguono e supportano. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1