Una donna di 79 anni sarebbe morta per intossicazione da botulino dopo aver mangiato una zuppa pronta comprata in un supermercato di Roma. Anche la figlia dell’anziana, che aveva assaggiato il piatto, è stata male ma, dopo un ricovero, è sopravvissuta. Il caso risale a fine settembre, ma se ne ha notizia solo ora che la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, come riportato da Roma Today.

Le indagini dell’Asl locale e dei Nas, che hanno analizzato i resti della zuppa ai carciofi presente nella casa della vittima, hanno confermato la presenza di tracce di botulino. Ulteriori verifiche hanno permesso di risalire al lotto di produzione del prodotto che, però, a quel punto era già scaduto. Il Fatto Alimentare, infatti, non ha riscontrato allerte alimentari per botulino che hanno coinvolto zuppe ai carciofi lo scorso mese di settembre. Servirebbero ulteriori indagini per stabilire con certezza se il botulino era presente nella confezione acquistata al supermercato. L’altra possibilità è che si sia sviluppato in un secondo momento per cattiva conservazione. Tuttavia, non avendo trovato in casa della vittima una seconda zuppa su cui eseguire la ricerca del batterio, le indagini microbi0logiche sono state limitate. La cosa certa è che non si sono registrati altri casi nell’area interessata.

Il botulino nelle zuppe fresche