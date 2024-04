Latte fresco o latte in polvere? Una lettrice ci segnala un’incongruenza tra lo spot dei biscotti Paterson’s Digestive e l’elenco degli ingredienti. Di seguito pubblichiamo la lettera. L’azienda, di proprietà della Ferrero, non ha risposto.

La lettera sui biscotti

Gentilissimi, ho notato uno spot pubblicitario dei biscotti Paterson’s Digestive che mette l’accento sulla naturalità del prodotto, con immagini di campi, vacche al pascolo e simili (io l’ho visto sul canale Mediaset Top Crime, non so se sia tramesso anche su alti canali, ma si trova anche sul canale You Tube di Paterson’s Italia e screenshot allegati. Amo molto questo tipo di biscotti e sono andata a vedere gli ingredienti (vedi foto sotto) da cui si evince che il latte utilizzato, presentato nello spot come “buon latte di pascoli generosi”, è invece latte scremato in polvere, e anche altri ingredienti come lo sciroppo di glucosio o gli oli di palma e colza hanno poco a che vedere con la tradizione gastronomica scozzese che si vuole evocare.

Oltretutto, confrontando questa lista ingredienti con quelli di una marca popolare come Digestive McVities, e con la ricetta proposta da Wikipedia, si può osservare che i biscotti Digestive non includono il latte tra gli ingredienti. Dipenderà dal fatto che la Burton’s Biscuit Company, azienda produttrice dei Paterson’s Digestive – che Wikipedia descrive come “il secondo più grande produttore di biscotti del Regno Unito”- è stata acquisita da Ferrero?

Ho provveduto a segnalare lo spot, che ritengo ingannevole, all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, ma la risposta non mi ha soddisfatto visto che “si è ritenuto che gli elementi della comunicazione siano nel complesso volti a suggerire una decodifica che esalta la tradizione o l’originalità del prodotto e non la sua naturalità”.

