La catena di discount In’s Mercato ha richiamato un alcuni lotti di pepe nero macinato del suo marchio Premiati Sapori. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza di livelli di aflatossina B1 superiori ai limiti di legge consentiti (10 µg/kg). Il prodotto interessato appartiene ai lotti numero LF4012BC, LF4012AC, LF4012AA, LF4012AB, LF4012BD, LF4015AB, LF4015BC, LF4015AA, LF4015AC, LF4025AA, e LF4025BA con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/01/2028.

L’azienda Ubena Alimentari Srl ha prodotto e confezionato in un suo stabilimento il pepe macinato richiamato per In’s Mercato.

In precedenza, Ubena aveva già richiamato un lotto di pepe nero macinato a proprio marchio. Anche in questo caso, la ragione indicata è la presenza di aflatossina B1 oltre i limiti di legge (leggi qui l’articolo sul richiamo del pepe nero Ubena).

A scopo precauzionale, In’s raccomanda quindi di non consumare il pepe nero macinato con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso entro il 16/06/2025.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 109 richiami, per un totale di 319 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos IA (copertina), In’s Mercato

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2