Le pratiche agricole intensive come l’allevamento e l’agricoltura, oltreché arrecare gravi danni all’ambiente, possono avere pesanti e dirette ripercussioni sulla salute umana. Lo suggeriscono due studi usciti in contemporanea, che riguardano aspetti diversi ma che giungono alla medesima conclusione, e per questo possono essere considerati due aspetti della medesima realtà.

Maiali, polli e… antibiotico-resistenza

Il primo, pubblicato su Biocontaminant dai ricercatori della Nanchang University cinese, analizza la situazione di una zona specifica, quella più grande lago di acqua dolce presente in Cina, il Poyang, sulle sponde del quale sono sorti allevamenti di maiali e polli, tra gli altri. Nello specifico, gli autori hanno controllato la presenza di: metalli pesanti (soprattutto rame e zinco), geni per la resistenza agli antibiotici e frammenti di geni chiamati elementi genetici mobili (MGE), noti per trasportare la resistenza da un ceppo all’altro.

Le analisi sono state fatte nel suolo di alcune zone prima e dopo l’insediamento di un allevamento. Il risultato è stato che laddove arrivano i maiali cresce molto in fretta la concentrazione di rame e zinco, spesso aggiunti ai mangimi, mentre quando a insediarsi sono i polli, fiorisce l’antibioticoresistenza, soprattutto perché le deiezioni dei volatili sono utilizzate come fertilizzante. Ma in esse ci sono tantissimi geni per la resistenza, che tornano al terreno e sono pronti ad attivarsi anche dopo l’essiccazione fatta per avere a disposizione una polvere fertilizzante. Negli allevamenti di polli l’indice di rischio (definito in base a parametri riconosciuti a livello internazionale), si è rivelato essere 941 volte più alto rispetto a prima dell’insediamento dell’allevamento, e addirittura 16.000 volte superiore a quello del terreno dove non vi erano mai stati polli.

Compaiono, inoltre, numerosi elementi genetici mobili, specifici per antibiotici assai comuni quali tetracicline e sulfonammidi, la cui circolazione potrebbe essere favorita dai metalli pesanti, anch’essi in aumento come nel caso dei maiali. Tutto ciò dimostra che è il sistema in sé a generare rischi, anche quando c’è un riutilizzo delle deiezioni che può essere considerato circolare e migliore rispetto ad altri puramente chimici.

Orzo, mais e melanoma

Il secondo studio, pubblicato dai ricercatori dell’Università della Pennsylvania sul Journal of Clinical Oncology – Clinical Cancer Informatics, mette in evidenza il possibile legame tra impiego di pesticidi e incidenza di melanoma in chi risiede nelle zone irrorate, e non solo tra i lavoratori agricoli. Infatti i ricercatori hanno confrontato i dati dei registri tumori, per quanto riguarda il melanoma, delle 15 contee a maggiore vocazione agricola, con quelli sull’utilizzo di pesticidi ed erbicidi del periodo compreso tra il 2017 e il 2021.

Il risultato è stato abbastanza preoccupante. Nelle zone studiate, infatti, l’incidenza del tumore è stata del 57% più alta rispetto a quella di altre aree dello stato dove non c’è un impiego così massiccio dei pesticidi. Il fenomeno riguarda anche gli abitanti dei centri urbani, perché i fitofarmaci attraverso il suolo, l’acqua ma anche l’aria arrivano a tutti, entro un certo raggio. E questo conferma che l’esposizione al sole (tipica dei lavoratori agricoli, di per sé fattore di rischio) c’entra poco.

La relazione, poi, è lineare: per ogni 10% di terra coltivata in più si vede un aumento dei casi di melanoma del 14%, e per ogni 9% di uso di pesticidi in più un incremento del 13%. Tra l’altro, questo rafforza altri studi simili condotti in diversi paesi tra i quali l’Italia.

Tra i meccanismi ipotizzati ci sono un aumento della fotosensibilità (suscettibilità ai danni dei raggi UV) e un disturbo degli equilibri del sistema immunitario, danni ben noti dei fitofarmaci.

Agricoltura e allevamento: occorre una programmazione

In generale, però, sia l’allevamento che l’agricoltura intensivi hanno conseguenze più o meno dirette sulla salute degli esseri umani. Effetti di cui finora non si è tenuto conto a sufficienza, commentano gli autori di entrambi gli studi, e che invece dovrebbero rientrare nelle programmazioni della produzione alimentare, e nelle azioni dei legislatori.

