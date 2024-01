La catena di supermercati Coop ha segnalato il richiamo a parte del produttore di un lotto di frappe mosse a marchio Il Frescofresco. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è l’assenza in etichetta degli allergeni solfiti da vino, latte, soia e senape. I dolci di Carnevale in questione sono venduti in confezioni da 130 grammi con il numero di lotto L24006 e il termine minimo di conservazione (TMC) 24/05/2024.

L’azienda Santangelo Group ha prodotto e confezionato le frappe mosse richiamate. Coop fa sapere che il richiamo dei dolci di Carnevale interessa solo alcuni punti vendita della catena nella città di Roma e nella regione Toscana.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone allergiche a solfiti, latte, soia e/o senape di non consumare le frappe con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati. È possibile restituire il prodotto richiamato al punto vendita d’acquisto. Il consumo dei dolci segnalati non comporta rischi per le consumatrici e i consumatori che non sono allergici agli alimenti sopracitati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 0744 812878.

