Energy drink sotto accusa: non solo per il troppo zucchero e l’elevata quantità di caffeina, ma anche per la presenza eccessiva di bisfenolo A (BPA). Stiamo parlando di una sostanza chimica classificata come tossica e vietata in Europa dal gennaio 2025 spalmata all’interno delle lattine. Tuttavia i prodotti che lo contengono potranno essere immessi sul mercato fino a luglio 2026 e venduti fino a esaurimento scorte.

22 lattine analizzate, 20 contaminate da bisfenolo A

Öko-Test ha analizzato in laboratorio 22 bevande energetiche rilevando la presenza di bisfenolo A utilizzato nei rivestimenti interni delle lattine nel 90% delle bibite.

Secondo i risultati delle analisi, in 14 dei 22 energy drink, un adolescente di 60 kg che consuma una lattina da 250 ml al giorno supererebbe il 100% della dose giornaliera tollerabile. In altri 6 prodotti si arriva a oltre il 50%. Red Bull e Hell Energy Drink sono tra i pochi a salvarsi, risultando privi di BPA. Al contrario Monster figura tra i peggiori.

Il BPA è una sostanza classificata come tossica per la riproduzione e associata a un aumento del rischio di cancro al seno, sovrappeso e disturbi comportamentali nei bambini. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha recentemente ridotto di 20.000 volte la dose giornaliera tollerabile: bastano 0,2 nanogrammi per chilo di peso corporeo per poter avere effetti sul sistema immunitario.

Il bisfenolo A (BPA) non viene aggiunto alle bevande ma è usato per formare una pellicola protettiva in modo da proteggere la bevanda dal contatto diretto con il metallo (alluminio o acciaio). Inoltre aiuta a prolungare la durata impedendo reazioni chimiche tra bevanda e contenitore.

Le alternative

I produttori che hanno eliminato il bisfenolo A usano materiali alternativi come le resine epossidiche prive di BPA ( simili a quelle tradizionali, ma formulate senza bisfenolo A o molecole come il bisfenolo S o F). Tuttavia, anche questi sostituti sono sotto osservazione perché potrebbero avere rischi simili. Ci sono poi rivestimenti alternativi a base di poliesteri o di materiale acrilico: usati soprattutto per le lattine di birra e alcune bibite.

Oltre al rischio legato al bisfenolo, il test ha evidenziato problemi legati all’eccessivo contenuto di zucchero e caffeina. Più della metà dei prodotti supera i 10 grammi di zucchero ogni 100 ml. Vuol dire che una lattina da 250 contiene ne contiene 25 pari a 5 cucchiaini ovvero il limite giornaliero fissato dall’Oms.Alcuni produttori usano dolcificanti in alternativa allo zucchero, ma anche questi non sono privi di rischi: possono alterare il gusto e l’OMS ha recentemente segnalato altre criticità.

Zucchero, caffeina e bisfenolo A: cosa nasconde la lattina

Quanto alla caffeina, una lattina da 250 ml contiene circa 80 mg, equivalente a una tazzina di caffè. Molti produttori arricchiscono gli energy drink con vitamine del gruppo B, sostenendo che riducono la stanchezza e migliorano il metabolismo energetico. Pur essendo autorizzati a farlo dal regolamento europeo sui claim salutistici Öko-Test critica questa aggiunto, ricordando che il fabbisogno di vitamine dovrebbe essere soddisfatto attraverso un’alimentazione sana e varia, non con bibite ad alto contenuto di zuccheri.

© Riproduzione riservata

