Due terzi delle bottiglie e delle lattine abbandonate nell’ambiente appartengono a 10 marchi. Sono i risultati di un monitoraggio svolto in alcuni comuni del milanese e diffusa in occasione del World Cleanup Day del 20 settembre e dell’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente da A Buon Rendere, la campagna per l’adozione di Sistema di Deposito Cauzionale (DRS) anche nel nostro Paese.

L’indagine ABR Radar

Tra il 1° maggio 2024 e il 31 maggio 2025, una volontaria ha raccolto, nell’ambito dell’indagine di brand audit ABR Radar, oltre 21mila contenitori per bevande –bottiglie di plastica e di vetro, e lattine di alluminio – abbandonati in alcuni comuni milanesi, tra cui Grezzago, Trezzo sull’Adda e Pozzo d’Adda. Per 11mila di essi era riconoscibile il marchio, e il 67% dei contenitori identificati apparteneva ad appena 10 marchi. Si trattava di: Moretti, Red Bull, Coca-Cola, San Benedetto, Heineken, Estathé Ferrero, Tennent’s, Beck’s, Sant’Anna e Monster. Raggruppando i marchi per appartenenza, si scopre che i gruppi industriali più rappresentati Sono Heineken, Coca-Cola, AB InBev e San Benedetto.

La maggior parte dei contenitori raccolti è di plastica (42,2%), seguita da alluminio (28,3%) e vetro (25%). Inaspettatamente, il settore della birra (35%), supera le acque minerali (31%) e le bibite analcoliche (26%) per quantità di imballaggi dispersi nell’ambiente, contribuendo anche a far lievitare la quota di contenitori in vetro monouso e metallo dispersi nell’ambiente: una caratteristica tutta italiana rispetto ai dati internazionali.

Il vuoto a rendere

Si stima che ogni anno più di 8 miliardi di contenitori per bevande sfuggano al riciclo. Una soluzione potrebbe essere l’attivazione di un sistema di deposito cauzionale: con il vuoto a rendere, infatti, 17 Paesi dell’UE hanno registrato un calo drastico della dispersione geli imballaggi. Questo sistema, garantisce tassi di raccolta che superano il 90%, con picchi del 98%, come in Germania, dove il deposito cauzionale è ormai una tradizione.

A partire dal 1° ottobre, i Paesi europei che hanno implementato un sistema di deposito cauzionale saliranno a 18, grazie all’entrata in vigore dello schema in Polonia. Portogallo, Spagna e Regno Unito, hanno annunciato l’intenzione di introdurlo entro il 2027. L’Italia, invece, non ha ancora preso impegni certi, nonostante il regolamento sugli Imballaggi e i Rifiuti da Imballaggio obblighi ad arrivare nel 2029 al 90% di raccolta di bottiglie in plastica e lattine, e imponga di adottare il sistema DRS nel caso in cui l’obiettivo non sia stato raggiunto nei tre anni precedenti.

“La Campagna A Buon Rendere pubblica periodicamente questi risultati di brand audit in modo da sollecitare il Governo e i produttori di bevande a prendersi carico del problema del mancato riciclo di 8 miliardi di contenitori ogni anno, e dei suoi impatti negativi – afferma Silvia Ricci, coordinatrice della campagna A Buon Rendere. – Aspettare il 2029, come si vorrebbe fare in Italia, comporta non solamente un peggioramento dell’inquinamento ambientale ma anche costi evitabili per tutti i portatori di interesse”.

Sant’Anna sostiene il vuoto a rendere

Mentre il Governo italiano tentenna, si muovono le aziende. Sant’Anna, per esempio, sostiene la necessità di adottare un sistema di deposito cauzionale, così come le associazioni europee del settore delle acque minerali (NMWE) e delle bibite analcoliche (UNESDA). “Non c’è più tempo da perdere: il sistema di deposito cauzionale rappresenta una svolta indispensabile per ridurre drasticamente l’abbandono dei contenitori per bevande e garantire un riciclo di qualità. – dichiara Alberto Bertone, amministratore delegato di Acqua Sant’Anna. – L’Italia non può permettersi di restare indietro rispetto agli altri Paesi europei. Per raggiungere gli obiettivi ambientali e rispondere alle aspettative dei consumatori serve un approccio sistemico che coinvolga governo, imprese e cittadini. È fondamentale che i produttori di bevande facciano squadra, come già avvenuto in altre nazioni: solo un impegno comune potrà accelerare l’introduzione del DRS e trasformare una sfida in un’opportunità di sostenibilità per tutti”.

