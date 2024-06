I supermercati Bennet hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di quattro lotti di fegati di pollo a marchio Aia. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è un possibile rischio microbiologico non meglio precisato. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi appartenente ai lotti numero 3339202 con la data di scadenza 03/06/2024, 3339234 con la data di scadenza 03/06/2024, 3339234 con la data di scadenza 04/06/2024 e 3339456 con la data di scadenza 06/06/2024.

L’azienda Agricola Tre Valli Società Cooperativa ha prodotto i fegati di pollo richiamati per Aia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Apollinare Veronesi 1, a Nogarole Rocca in provincia di Verona (marchio di identificazione IT 0851 M CE).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare i fegati di pollo con le scadenze e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà sostituito.

