Acrilammide: mangio molti biscotti e pane ben cotto, devo preoccuparmi? La risposta di Chiara Manzi

Buongiorno l’articolo di Chiara Manzi sull’acrilammide mi ha decisamente preoccupato, perché consumo regolarmente cracker e

biscotti e mi piace il pane ben cotto piuttosto che quello cotto ‘in bianco’. Adesso però è tutto più complicato per l’acrilammide. Ho scritto a due grandi aziende per avere il loro punto di vista sulla reazione Maillard nei prodotti da forno cotti a più di 120°C. Una mi ha risposto senza in realtà dire niente. L’altra doveva farlo in 48 ore, ma dopo una settimana ho dovuto riscrivere e sono in attesa di notizie. Vi chiedo avete fatto approfondimenti con i produttori di filiera di questo tipo di alimenti?

M.M

Ecco la risposta di Chiara Manzi

Il problema è stato oggetto dell’inchiesta del servizio di Mi Manda Rai 3, dove sono state interpellate anche le industrie che hanno dichiarato di ‘comportarsi bene’ perché rispettose dei limiti di riferimento previsti dal regolamento UE. In realtà tali valori di riferimento non sono limitanti per le cotture industriali. L’Europa ha proposto di trasformare i limiti di riferimento in quantità massime da non superare per legge (e sanzionabili con multe). In tutta risposta, le industrie hanno scritto un documento in cui, opponendosi a questa proposta europea, richiedono di rivedere anche i valori riferimento. Non c’è ancora un verdetto finale. Allo stato attuale, l’unica strada da percorrere è quella della legge del mercato, in quanto la legge dei regolamenti non tutela la salute dei consumatori (i limiti della scienza e della salute non coincidono con quelli regolamentati). Esattamente come è successo con olio di palma, grazie alla buona informazione e la divulgazione scientifica del giornalismo serio e indipendente, oggi tante aziende hanno eliminato l’olio di palma dalla lista degli ingredienti informazione. La questione è importante da considerare soprattutto verso i più vulnerabili, cioè i bambini. Una ricerca evidenzia che i biscotti per bambini contengono acrilammide in quantità. Inoltre è da ricordare che ristoratori non sono sottoposti ad alcun tipo di limite e spesso non conoscono neanche il problema di questo contaminante.

