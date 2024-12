Alessandro Borghese è l’unico chef italiano che distingue e sa riconoscere le acque minerali. È quanto emerge dall’ultimo spot firmato San Benedetto trasmesso sulle reti de La 7. Il testo della pubblicità è molto chiaro.”Questo ristorante è bellissimo e unico direi e da cosa lo capisci? ” La domanda rivolta da una giovane cliente seduta al tavolo di un locale ad Alessandro Borghese, noto conduttore del programma televisivo Quattro ristoranti, riceve una risposta semplice “dalla presenza a tavola di Acqua di Nepi con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millenium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali dalle proprietà organolettiche uniche”.

Il gusto unico

Lo spot è poco credibile, quando sostiene che le due acque minerali hanno proprietà organolettiche uniche, a tal punto da indurre i clienti a scegliere un ristorante al posto di un altro.

Il concetto sull’unicità dell’acqua è corretto, perché ogni acqua minerale ha una sua composizione chimica correlata alla presenza di sali minerali elencati in etichetta e a parametri fisici. Le altre acque minerali della stessa categoria possono avere una composizione simile, ma non identica anche se la diversità può riguardare pochi milligrammi di sali ed è rilevabile attraverso accurate analisi chimiche. Un esempio di questa similitudine lo abbiamo trattato in questo articolo focalizzando l’attenzione proprio fra l’acqua minerale Guizza e San Benedetto.

Distinguere le acque minerali ?

Se le diversità chimico-fisiche sono un dato oggettivo, le differenze organolettiche e di sapore fra acque della stessa categoria (minimamente mineralizza, oligominerali, ricca di sali minerali) praticamente non esistono. O meglio, non sono percepibili dalle persone. Tant’è che una prova di assaggio alla cieca, non permette di distinguere una marca dall’altra. Quando Borghese nello spot sostiene che le acque San Benedetto Water Millenium e Acqua di Nepi hanno “proprietà organolettiche uniche” è errato. Le caratteristiche organolettiche non sono rilevabili al palato né dalle persone sedute al ristorante né da professionisti. Dalle parole di Borghese risulterebbe invece che la scelta del ristorante sia correlata al sapore unico dell’acqua minerale servita a tavola.

