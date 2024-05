Buona parte delle acque minerali da 1-2 litri costano intorno ai 30-40 centesimi al litro. La forbice dei prezzi però va da 15 a 70 centesimi al litro (escludendo quelle di lusso di cui abbiamo parlato in questo articolo). Trattandosi dell’unico prodotto alimentare con un costo di materie prime praticamente nullo, il prezzo è costituito dalle spese di imbottigliamento, dal tipo di plastica per la bottiglia, dalla distribuzione e dalla pubblicità. Un aspetto, quest’ultimo, che gioca un ruolo importante visto che noi italiani siamo i maggiori consumatori di acqua minerale in bottiglia al mondo con 252 litri nel 2022).

Guizza e San Benedetto

Una delle più convenienti acque minerali dal punto di vista economico è senza dubbio l’acqua Guizza, che sulla piattaforma easycoop (attiva a Roma, in Emilia-Romagna e in Veneto), in bottiglie da 2 litri costa 0,15 €/litro. L’acqua è imbottigliata dalla San Benedetto, azienda leader del settore (il fatturato del 2022 ha superato il miliardo di euro), che produce diversi tipi di acqua e bibite fra cui la ben nota acqua San Benedetto Ecogreen che, sulla stessa piattaforma di vendita, costa il doppio (0,34 €/litro).

Questo aspetto non deve stupire, perché una grande azienda può produrre acque con caratteristiche e prezzi diversi. L’acqua San Benedetto Ecogreen, fra l’altro, non è sempre la stessa. Leggendo sul sito, infatti, si scopre che l’azienda utilizza sorgenti situate in diverse regioni d’Italia. In questo modo, confezionando acqua proveniente da diverse aree geografiche, si evitano lunghi trasferimenti in camion, e si riducono i costi di trasporto e l’impatto ambientale. Nelle diverse zone d’Italia troviamo quindi “Acqua San Benedetto Ecogreen Benedicta”, oppure “Acqua San Benedetto Primavera delle Alpi”, “Acqua San Benedetto Fonte del Pollino” ecc. Anche per l’acqua Guizza si utilizzano diverse fonti, e l’acqua prende il nome di Fonte Guizza, Alpe Guizza e Gran Guizza.

Due prodotti praticamente uguali

La cosa che lascia perplessi è la forte similitudine fra l’acqua San Benedetto Ecogreen Benedicta e l’acqua Fonte Guizza, che, osservando le etichette, sembrano uguali. La fonte si trova nella stessa località: Scorzè, in provincia di Venezia, nella zona delle risorgive dove, dopo un lungo tragitto nel sottosuolo, riemerge acqua proveniente dalle Alpi Venete. Probabilmente le sorgenti distano qualche centinaio di metri e hanno la medesima origine, visto che l’indicazione sull’etichetta riporta per la sede e per lo stabilimento il medesimo indirizzo (Viale Kennedy 65, Scorzè-VE).

Entrambe le etichette indicano trattarsi di acque oligominerali e iposodiche adatte ai bambini essendo povere di sodio (5,9 mg/litro nell’acqua San Benedetto e 6,1 mg/litro nella Fonte Guizza). Anche la composizione chimica è analoga. Il valore del residuo fisso è 273 mg/l per San Benedetto e 291 per Fonte Guizza, la concentrazione del calcio 49 mg circa per entrambe, il magnesio 28 mg circa e i bicarbonati variano da 300 nell’acqua san Benedetto a 307 nella Fonte Guizza. Anche gli altri valori sono molto simili (vedi tabella).

Si può dire che dal punto di vista nutrizionale e chimico siamo di fronte a prodotti ‘identici’ come d’altro canto è logico avendo un’origine comune. Certo minime diversità esistono, ma sono del tutto ininfluenti.

Come si spiega allora la differenza di prezzo?

Abbiamo chiesto informazioni all’azienda ma non abbiamo ricevuto risposta. Sul sito, a proposito dell’acqua Fonte Guizza si legge: “È un’acqua oligominerale che sgorga microbiologicamente pura nel cuore delle risorgive venete con 291 mg/l di residuo fisso. La filosofia Guizza ne garantisce la qualità e l’affidabilità. L’elevata convenienza, raggiunta con l’ottimizzazione dei processi produttivi e un packaging semplice ed essenziale, è il risultato di anni di esperienza e ricerca mirate a rispondere alle esigenze del consumatore, in ogni momento della giornata.”

Dal testo sembra che il prezzo conveniente sia correlato al processo produttivo e al confezionamento, anche se il materiale della bottiglia è lo stesso come pure le indicazioni in etichetta per la raccolta differenziata. A questo punto c’è da chiedersi perché pagare il doppio una bottiglia di acqua minerale San Benedetto Ecogreen Benedicta praticamente identica a quella della Fonte Guizza.

Forse – ipotizziamo noi – scelte di marketing diverse permettono di mantenere più basso il prezzo dell’acqua Guizza che, sotto molti aspetti, pare del tutto simile alla San Benedetto Benedicta.

