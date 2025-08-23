Le zuppe pronte di verdure, legumi e cereali vendute nei banchi frigorifero dei supermercati devono essere consumate dopo un’ebollizione della durata di 3 minuti. Per le vellutate l’ebollizione può durare 1 minuto. Sono le nuove direttive diramate dal Ministero della Salute il 12 agosto 2025, che aggiornano quelle diffuse nel novembre 2024 dove il tempo di bollitura era per tutte di 5 minuti.

Per capire l’importanza della novità bisogna risalire a dieci mesi fa quando, dopo il decesso di un’anziana signora in seguito al consumo di una zuppa di verdure pronta refrigerata Eurospin, l’Istituto superiore di Sanità invita le aziende a sostituire la dicitura generica “Riscaldare prima del consumo” con la frase “Far bollire il prodotto per almeno 5 minuti”. La nuova circolare dimezza quasi il tempo per le zuppe (da cinque a tre minuti ) e riduce di cinque volte (da cinque a un minuto il tempo per le vellutate.

Le zuppe e il rischio botulino

Zuppe e vellutate sono prodotti che piacciono molto ai consumatori perché non contengono additivi e subiscono una pastorizzazione che di fatto mantiene abbastanza fedelmente le caratteristiche organolettiche. Secondo l’ISS la pastorizzazione non è sufficiente a disattivare le spore di Clostridium botulinum che possono essere presenti e produrre la pericolosissima tossina.

In teoria il rispetto della catena del freddo che prevede la conservazione delle zuppe a temperature inferiori ai 6°C assicura la sicurezza microbiologica, ma questa garanzia non è assicurata per vari motivi. Occorre infatti considerare sia il tragitto dal supermercato a casa, sia la temperatura dei frigoriferi di casa che spesso è superiore. Come abbiamo più volte segnalato, la temperatura media dell’elettrodomestico di casa oscilla fra 8,5 e 9,5°C e questo impedisce una corretta conservazione delle zuppe che possono sviluppa la pericolosa tossina botulinica.

