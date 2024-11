il nostro articoloDopo il nostro articolo sull’indicazione del Ministero della Salute di far bollire per cinque minuti le zuppe pronte refrigerate, abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di una nostra lettrice sulle istruzioni di preparazione presenti su un prodotto a marchio Zerbinati. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta dell’azienda.

La lettera

La settimana scorsa sono andata al supermercato e ho acquistato una zuppa con lenticchie e fagioli Zerbinati che trovo molto buona. Tornata a casa ho letto il vostro articolo con l’invito del Ministero della Salute alle aziende a riportare sulle confezioni la scritta di fare bollire per 5 minuti. Sulla zuppa che ho acquistato ,nel riquadro relativo alle modalità di cottura, però si dice di scaldare il prodotto per 3 minuti alla potenza 800 watt nel forno a microonde, oppure di portare a ebollizione se si versa la zuppa in pentola. Non compare nessun riferimento ai 5 minuti.

La risposta di Zerbinati

Come da comunicazione del Ministero della Salute, ci siamo subito attivati per inserire la specifica della tempistica di bollitura in etichetta. Abbiamo inserito questa dicitura per il momento tramite markem in corrispondenza della data di scadenza del prodotto.

La scelta di inserire le nuove indicazioni sui 5 minuti di cottura accanto alla data di scadenza utilizzando lo stesso sistema di scrittura, si è resa necessaria per ottemperare in tempi brevi alle indicazioni del Ministero. Stiamo procedendo a rinnovare gli imballi modificando le precedenti indicazioni, ma questo comporta un po’ di tempo visto che dobbiamo rifare la grafica di decine di referenze.

Per quanto riguarda la lettrice, è molto probabile che abbia acquistato un prodotto che non aveva ancora recepito la dicitura. Le brevi tempistiche di rotazione e l’avvicendamento dei nostri prodotti ci consentono di ritenere pressoché raggiunto il completo aggiornamento. Per questo motivo sugli scaffali dovrebbero essere già presenti le zuppe con la frase con l’indicazione precisa dei tempi di cottura a fianco della data di scadenza.

