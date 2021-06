Zona bianca, le regole per i ristoranti: via i limiti all’aperto e sei commensali al chiuso. E per i banchetti serve il green pass

Da lunedì 7 giugno sono sette le Regioni italiane in zona bianca: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria e Veneto. E dal 14 giugno è quasi certo che la maggioranza delle Regioni si troverà nell’area con le minori restrizioni: spostamenti liberi, niente coprifuoco e riapertura di tutte le attività. Restano in vigore solo alcune misure di contenimento: è ancora obbligatorio l’uso della mascherina (anche all’aperto) e il rispetto del distanziamento interpersonale.

In particolare ci sono novità per bar e ristoranti. Negli esercizi della ristorazione, non ci sono limiti al numero di commensali all’aperto, ma resta solo il distanziamento di almeno un metro tra i tavoli. Al chiuso invece possono sedere allo stesso tavolo al massimo sei persone, ad eccezione che siano conviventi, come stabilito da un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Senza il coprifuoco, per bar e ristoranti non ci sono nemmeno limiti orari alle attività di servizio al tavolo. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita di cibi e bevande da asporto e con consegna a domicilio. In zona gialla, invece, resta il limite di quattro persone per tavolo sia all’aperto che al chiuso, e i limiti orari dettati dal coprifuoco, in vigore dalle 24 alle 5 del mattino, che sarà eliminato il 21 giugno.

In zona bianca sono consentiti i banchetti dopo le cerimonie civili e religiose. Gli invitati, però, devono avere il green pass, che viene rilasciato dopo la vaccinazione (anche dopo la prima dose), la guarigione o con un tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore precedenti. Sono consentiti i buffet, ma il cibo deve essere servito agli invitati dal personale di sala. In alternativa la modalità self-service è ammessa solo in caso di monoporzioni. Le stesse regole saranno in vigore anche in zona gialla a partire dal 15 giugno.

