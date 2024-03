Un lettore ci ha chiesto un chiarimento sulla tipologia di carne utilizzata per preparare il vitello tonnato, un piatto da sempre molto amato anche se dall’origine incerta. Di seguito pubblichiamo la sua lettera con la risposta dell’azienda e a seguire il parere di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera sul vitello tonnato

Buongiorno a tutti, vi scrivo per chiedere il vostro parere riguardo la denominazione di vendita di questo prodotto acquistato presso un punto vendita della grande distribuzione. Si tratta del Vitello tonnato a marca Ben Fatto dell’azienda Golfera. Negli ingredienti non è presente la carne di vitello ma carne di bovino adulto, è corretto? È vitello o bovino adulto tonnato? Grazie, Giuseppe

La risposta dell’azienda

Precisiamo che la denominazione Vitello Tonnato (o Vitel Tonnè), pur riferendosi ad una ricetta risalente al XVIII secolo – e quindi evolutasi significativamente nel tempo – non è regolamentata o tutelata da alcuna normativa italiana o europea.

Consuetudinariamente essa indica la preparazione gastronomica realizzata a partire dal girello (anche detto “magatello”) di bovino, cotto, a cui viene aggiunta la tipica salsa tonnata. In tal senso, viene utilizzata sui prodotti come denominazione commerciale o di fantasia, a cui viene abbinata una denominazione dell’alimento conforme all’art. 17 del Reg. UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Nel caso di specie, la denominazione dell’alimento “Preparazione gastronomica a base di girello di bovino adulto con salsa tonnata”, non solo accompagna la denominazione commerciale, ma vi è collegata da un asterisco, presente sia sul fronte che sul retro della confezione.

È possibile trovare sul mercato molti prodotti analoghi, poichè il bovino adulto meglio si adatta a tal tipo di preparazione: la sezione del taglio di carne è più ampia, permettendo l’ottenimento di fette più grandi ed omogenee, evitando rotture. Inoltre la cottura a cui è sottoposta la carne, rende la differenza organolettica tra il bovino adulto ed il vitello del tutto impercettibile.

Il parere di Roberto Pinton

La normativa comunitaria e nazionale di riferimento è:

– Regolamento UE n. 1308/2013 recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

– DM 24 ottobre 2018 concernente la classificazione delle carcasse bovine e suine.

Il regolamento indica “Le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro”, che per l’Italia sono “vitello” (o “vitella”) per le carni ottenute da bovini di età inferiore a otto mesi e “vitellone” per le carni ottenute da bovini di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi.

Sopra i dodici mesi di età la denominazione è “bovino adulto”.

L’etichetta proposta dal lettore presenta quindi un’incoerenza tra la denominazione “Preparazione gastronomica a base di girello di bovino adulto con salsa tonnata” (che è corretta) e il nome di fantasia/descrittivo ” Vitello tonnato”.

L’allegato VII (Definizioni, designazioni e denominazione di vendita dei prodotti) del regolamento ribadisce, infatti, che i termini “vitello” e “vitella” (come i corrispondenti “veau”, “telecí”, “Kalb”, “μοσχάρι”, “ternera”, “kalv”, “veal”, “kalf”, “vitela” e “teletina”) non solo non possono essere utilizzati in una denominazione di vendita, ma nemmeno indicati sull’etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

© Riproduzione riservata