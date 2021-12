Vino vegano: è una trovata di marketing o si tratta di un prodotto differente?

Non è più così raro trovare tra gli scaffali dei supermercati o delle enoteche bottiglie di vino vegano. Si tratta però di una dicitura che a qualcuno potrebbe suonare come l’ennesima trovata pubblicitaria, dato che si tratta di un prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica del succo d’uva. Ciò che molti non sanno, però, è che, per liberare il vino dalle impurità e renderlo meno torbido, si utilizzano delle sostanze che possono anche essere di origine animale. Nella fase di chiarificazione e stabilizzazione, infatti, si fa di frequente uso di coadiuvanti come l’albumina e il lisozima, che derivano dalle uova, la caseina, che deriva dal latte, le gelatine animali e la colla di pesce. Tali agenti non sono però indicati tra gli ingredienti in etichetta, perché sono considerati coadiuvanti tecnologici.

Sebbene quindi, di primo acchito, si ritenga che tutti i vini possano essere definiti vegani, gli standard europei, consultabili sul sito veganstandard.eu, definiscono “i prodotti adatti ai vegani [come prodotti che] non contengono nessuna componente animale (inclusi additivi alimentari, aromi, enzimi); niente di origine animale viene inoltre utilizzato (o aggiunto) durante il processo di fabbricazione, preparazione, trattamento o immissione sul mercato”. Aziende vitivinicole sensibili alla dieta vegana prestano quindi attenzione alle sostanze utilizzate in ogni fase di produzione: al fine di stabilizzare il vino, è possibile sostituire le sostanze di origine animale con chiarificanti a base di estratti vegetali (patate, piselli) o di origine fossile (per esempio la bentonite, una particolare polvere di roccia di origine vulcanica).

Tra i requisiti minimi (https://www.osservatorioveganok.com/report-standardvegan2019.pdf) affinché un prodotto possa essere considerato vegano c’è il divieto di impiegare o aggiungere componenti animali – compresi gli agenti di miglioramento degli alimenti tra cui additivi, aromi o enzimi – durante il processo di fabbricazione, preparazione, trattamento o immissione sul mercato. L’alternativa vegana prevede comunque la possibilità di una contaminazione crociata: nella produzione di vino è possibile, per esempio, che degli insetti o frammenti di animali entrino in contatto con il prodotto. Tale contaminazione viene indicata sull’etichetta con la dicitura “può contenere tracce di”, per tutelare i consumatori allergici e non compromette il fatto che il risultato sia a tutti gli effetti vegano. Al contrario dei prodotti biologici, quelli vegani non devono rispettare una normativa fissa, regolata a livello comunitario o nazionale. In assenza di standard ufficiali di riferimento, dunque, le aziende che producono vino vegano si autocertificano oppure si affidano a un organismo terzo, come VeganOk. Lo standard di VeganOk, il cui disciplinare è il più rigido tra quelli esistenti, garantisce l’assenza di sostanze animali nel prodotto considerando anche il packaging, che potrebbe contenere caseina (nelle guarnizioni), lanolina (negli inchiostri) o sego bovino (nelle plastiche).

Secondo il rapporto dell’Osservatorio VeganOk del 2017 “In Vino Vegan”, le aziende vitivinicole che hanno scelto di aderire allo standard VeganOk si localizzano principalmente in Toscana (28%), Abruzzo (20%) e Piemonte (17%) con una buona presenza nel Trentino e in Sicilia. Considerate le diverse certificazioni, nel 2017 l’Osservatorio stimava che il giro d’affari del vino vegano si aggirasse intorno ai 6 milioni di euro, un trend che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale, anche grazie all’aumento del numero di vegani (in Italia, il 2,4% della popolazione). L’incremento di persone vegane coinvolge l’intero mondo occidentale, tanto che alcuni colossi della grande distribuzione hanno deciso di scommettere sulla scelta vegan. È questo il caso della multinazionale britannica Marks & Spencer, che ha annunciato l’intenzione di rendere la propria linea di vini completamente vegana entro il 2022. Oltre a quello britannico, alle aziende vitivinicole italiane fa gola anche il mercato del Nord Europa e degli Stati Uniti, dove la filosofia vegana è diffusa anche nel settore degli alcolici. Pensata ad hoc per queste realtà è l’offerta della neonata cantina veronese ZAI, che si presenta sul mercato con una linea di sei vini in lattina, cinque dei quali, oltre che biologici, sono anche vegani. Nel caso di questa nuova cantina urbana, l’obiettivo dichiarato è quello di proiettare lo studio enologico in un futuro che sembrerebbe mostrarsi sempre più biologico e vegano

© Riproduzione riservata; Foto: iStock

