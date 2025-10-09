Abbiamo già parlato dell’ultimo libro scritto da Valter Longo (Il peso della longevità) l’inventore della dieta della longevità e della dieta mima digiuno, fondatore dell’azienda L-Nutra che produce Prolon®, un kit per seguire la dieta mima digiuno (oltre un milione di kit venduti nel mondo, con un prezzo varia da 199 a 143 euro per un ciclo di 5 giorni). Oltre ai kit, Prolon® propone tutta una serie di prodotti: barrette, beveroni, creme spalmabili e integratori. Longo è anche fondatore di cliniche negli USA e in Europa per fornire supporto nutrizionale anche a persone che devono perdere peso.

Sul sito di L-Nutra si legge che “La stragrande maggioranza delle sue azioni [di Valter Longo, ndr] in L-Nutra saranno donate per cause di beneficenza” (anche se sul sito di Prolon si specifica che queste cause di beneficenza sono le Fondazioni Non-profit Create Cures negli USA e Fondazione Valter Longo in Italia).

La storia di Valter Longo

Valter Longo, nato a Genova da una famiglia di origini calabresi, si trasferisce a 16 anni negli USA e intraprende una strada in ambito scientifico che culmina con la pubblicazione del suo primo libro La dieta della longevità, tradotto in 26 lingue e venduto in 40 Paesi. In seguito Longo guadagnano fama internazionale e viene spesso intervistato daTV e giornali, e la sua azienda L-Nutra macina buoni risultati.

Per orientarsi meglio sul personaggio, va detto che Longo dopo un Bachelor of Science (B.S.) in Biochemistry, ovvero una laurea in ambito scientifico (biochimica, chimica e biologia), intraprende una carriera accademica e diventa professore universitario di Biogerontologia e direttore del Longevity Institute dell’Università della California del Sud. Il suo interesse verte sui meccanismi dell’invecchiamento.

I primi studi sono sul lievito di birra, per poi passare a modelli animali e quindi all’uomo. Non è un medico, ma è un ricercatore di base che ha sviluppato un modello di dieta, la famosa ‘dieta della longevità’, che promuove attivamente tra la popolazione generale anche formando dei ‘nutrizionisti clinici’ che operano tramite la sua fondazione. Molti capitoli dell’ultimo libro rimandano per informazioni o assistenza nutrizionale alle sue cliniche “no profit” in Italia e negli Usa (www.fondazionevalterlongo.org e www.creartecures.org). Longo riconosce che il modello alimentare mediterraneo è uno dei migliori al mondo con un imponente background scientifico, ma in base ai suoi studi la dieta della longevità sarebbe migliore (pag. 66-84). A parere nostro il modello presenta alcune criticità.

Dieta della longevità

Mentre nel primo libro pubblicato nel 2016 La dieta della longevità era una dieta quasi vegana (pesco-vegetariana) con solo pesce in aggiunta a cereali e legumi sino ai 65-70 anni di età, nel nuovo libro Il peso della longevità si possono usare anche piccole quantità di uova, pollame e formaggi (di capra).

Non è prevista carne rossa o processata. Rispetto alla dieta mediterranea, Longo consiglia di ridurre pasta, pane, riso e patate per incrementare i legumi, cereali integrali e verdure. Lo schema ha un basso apporto di proteine fino ai 65-70 (0,8 g/chilo di peso corporeo, erano 0,7 g/chilo nella prima versione della dieta della longevità del 2016) principalmente da pesce, legumi, frutta secca, semi e cereali. In età più avanzata è ammessa anche la carne rossa.

La dieta usa grassi sani come olio di oliva, frutta secca, salmone e cioccolato fondente. Ma quest’ultimo, ricco di polifenoli, in realtà ha una quantità importante di zuccheri liberi (50 g/100). Quindi se si limitano gli zuccheri della frutta, che ha solo un 10% di zuccheri in media, risulta poco comprensibile suggerire il cioccolato fondente che ne ha quasi il 50% con più del 20% di grassi saturi.

Durante la settimana si possono bere a 2-3 bicchieri di vino, se non ci sono altri fattori di rischio. Ma il quantitativo di vino corretto da assumere per non avere alcun rischio legato al consumo di alcol è di zero bicchieri al giorno! Quando si fa divulgazione scientifica è necessario essere chiari su questo punto.

Valter Longo e la questione della frutta

La frutta dovrebbe essere in minor quantità rispetto alla dieta mediterranea: un solo frutto al giorno nella versione originale della dieta della longevità. Limitare la frutta per limitare gli zuccheri è un messaggio non in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che non fissano un limite superiore per quanto riguarda l’assunzione di frutta in quanto contribuisce a migliorare l’alimentazione. Infatti la frutta non è ‘solo zuccheri’, ma apporta acqua, fibra alimentare, vitamine, sali minerali, polifenoli ed è un alimento naturale ‘autolimitante’ cioè è difficile assumerne in eccesso perché è voluminoso, ha una sua consistenza (texture) ed è a bassa densità calorica (in media sulle 45 kcal/etto).

Una regola importante suggerita da Longo è mantenere un digiuno notturno di almeno 12 ore, tutte le altre forme di digiuno intermittente con un maggior numero di ore sono da evitare perché possono comportare un aumento del rischio mortalità per malattie cardiovascolari e di calcolosi della cistifellea (pag. 133-139).

Dieta mima digiuno

Longo continua a realizzare studi clinici con cavie, ma anche nell’uomo, con la sua proposta di dieta mima-digiuno, della durata di cinque giorni. Il primo giorno si introducono circa 1.100 kcal e nei successivi quattro 700/800 kcal/die. La dieta mima digiuno viene ripetuta diverse volte in un anno, con frequenze che possono variare da una volta al mese, a una volta ogni 3-4-6 mesi.

Questo regime alimentare ha dimostrato in alcuni studi di migliorare fattori di rischio per malattie croniche, abbassare il colesterolo e la pressione, e di migliorare il sistema immunitario “rallentando l’invecchiamento cellulare e promuovendo la rigenerazione delle staminali”. Questa dieta ha dimostrato di allungare la vita di topi da laboratorio, ma questo effetto nell’uomo è tutto da dimostrare con studi a lungo termine.

È prematuro estendere l’uso della dieta mima digiuno alla popolazione generale come viene fatto con la vendita di prodotti della Prolon®. Sarebbe opportuno avere più studi a supporto e, soprattutto, il vaglio della comunità scientifica internazionale. Da tempo sappiamo che diete drastiche low carb (a basso contenuto di carboidrati) o chetogeniche possono causare in soggetti con disturbi latenti del comportamento alimentare (anoressia, bulimia), l’insorgenza di un franco disturbo del comportamento alimentare. Anche in persone non predisposte a disturbi dell’alimentazione l’adozione di diete fortemente ipocaloriche incrementa la preoccupazione per il cibo e il rischio di sviluppare episodi di alimentazione in eccesso e di abbuffate, favorendo addirittura l’aumento di peso a lungo termine negli individui normopeso.

