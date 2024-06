Mentre continuano a rimbalzare le notizie sull’influenza aviaria, l’Italia ha deciso di non firmare il contratto per la fornitura di un vaccino prepandemico dell’azienda Seqirus. Il bando prevede la fornitura di 665mila dosi, con l’opzione di altre 40 milioni di dosi nell’arco di 4 anni. Sono 15 i Paesi (13 stati membri, più due Paesi dello Spazio economico europeo) che invece hanno aderito attraverso l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera): Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia.

I vaccini contro l’influenza aviaria

Il vaccino di Seqirus protegge dai ceppi H5 dell’influenza aviaria, come quelli ad elevata patogenicità attualmente circolanti negli uccelli, ed è già autorizzato per l’uso nelle persone a rischio, come gli allevatori e il personale veterinario. L’Italia, tuttavia, ha deciso di non aderire a questo contratto europeo. Come riferito da Adnkronos, si ipotizza che il governo abbia deciso di comprare i vaccini contro l’influenza aviaria se e quando serviranno, contrattando con le aziende farmaceutiche.

“Ci sono due vaccini prepandemici – spiega Giovanni Rezza, docente straordinario di Igiene all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano – Uno è quello di Gsk, l’altro è questo di Seqirus”. L”Italia ha scelto di firmare solo “per il vaccino Gsk perché in passato c’era stato un altro agreement europeo e l’Italia è rientrata. È per un vaccino che verrebbe reso disponibile (eventualmente adattato a un ceppo pandemico) nel momento in cui scoppiasse una pandemia. Questo di Seqirus è sempre basato su H5N1, come quello di Gsk, ma è già autorizzato per l’uso per esempio nelle persone a rischio, come gli allevatori che hanno un contatto diretto con animali. L’Italia è già dentro l’altro, però quel vaccino non può essere utilizzato”.

Secondo l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, la decisione del governo è “miope” e “ideologica”. “Con questa scelta, l’Italia – ha spiegato ad Adnkronos Salute – si pone ancora una volta al di fuori del consesso internazionale di preparazione agli eventi pandemici. È una scelta che isola la sanità pubblica italiana”. Siamo sicuri che nel momento in cui dovesse scoppiare una pandemia di influenza aviaria, l’Italia riuscirà ad avere tutti i vaccini di cui avrà bisogno?

