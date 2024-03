La uova sono un alimento che solleva spesso domande e interrogativi da parte dei consumatori. Come sono allevate le galline? Come si classificano le uova? Cosa vuol dire la scritta “senza antibiotici” presente su molte confezioni? Pubblichiamo di seguito la domanda di un lettore sulle uova da allevamento biologico. A seguire la risposta di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera sulle uova bio

A proposito del vostro articolo del 12/02/2024 “Uova da galline allevate senza uso di antibiotici“, vorrei capire bene se le uova bio hanno la garanzia di essere prodotte da galline allevate senza uso di antibiotici.

La risposta di Roberto Pinton

Nella produzione biologica: “Non è consentito l’uso per trattamenti preventivi di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per sintesi chimica.

Non è consentito l’uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri)”.

(Reg. UE n.848/2018)

Ma anche

“Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l’uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Sono stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione”. (Reg. UE n.848/2018)

e

“Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, né gli animali interessati né i prodotti da essi derivati sono venduti come prodotti biologici e gli animali sono sottoposti ai periodi di conversione previsti al punto 1.2.

Il periodo di sospensione tra l’ultima somministrazione a un animale di un medicinale veterinario allopatico ottenuto per sintesi chimica, compreso un antibiotico, in condizioni normali di utilizzazione, e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale è di durata doppia rispetto al tempo di attesa di cui all’articolo 11 della direttiva 2001/82/CE e di almeno 48 ore”. (Reg. UE n.848/2018)

In breve

Il che, tradotto nella pratica, sta a dire:

a) nella produzione biologica l’uso di medicinali veterinari allopatici (compresi gli antibiotici) è di norma vietato;

b) sotto la responsabilità del veterinario, l’uso di medicinali veterinari allopatici (compresi gli antibiotici) è ammesso in caso di necessità per evitare sofferenze agli animali;

c) in questo caso, il tempo di carenza (il periodo nel quale carne, uova e latte non possono essere venduti) nell’allevamento biologico è il doppio di quello previsto nell’allevamento convenzionale;

d) quando il ciclo produttivo non superi l’anno, non può essere effettuato più di un trattamento con medicinali allopatici (compresi gli antibiotici), neppure in caso di necessità: quando, per evitare sofferenza all’animale il veterinario prescrivesse più di un trattamento, l’animale e i prodotti che ne derivano vengono ritirati dalla produzione biologica.

