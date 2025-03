Abbiamo dato il via al Concorso Etichette solo da qualche settimana e i lettori continuano a inviarci segnalazioni interessanti. Dopo le ciambelle con 56 ingredienti e le Pringles Hot&Spicy con 37 voci, Flavio ha portato alla nostra attenzione una confezione di Ravioli ai funghi porcini e tartufo della marca Amo essere eccellente di Eurospin. Ci scrive: “forse alla fine non vinceranno la sfida, ma 15 righe di ingredienti mi sembrano davvero eccessive.” Sul retro della confezione possiamo contare ben 52 ingredienti (33 togliendo le ripetizioni esatte).

Analizzando l’etichetta si desume che la percentuale di ripieno è più alta rispetto alla pasta (60% vs. 40%), e questo è un segnale positivo. La presenza di tartufo è del tutto trascurabile. Sull’etichetta compare infatti la salsa tartufata (pari all’1% del ravioli) che contiene a sua volta il 3,2% di tartufo. Nella ricetta troviamo anche il Grana Padano DOP, ma non è specificata la percentuale.

Gli ingredienti dei ravioli

Pasta (40%): farina di GRANO tenero, semola di GRANO duro, UOVA da allevamento a terra 25%, ripieno (60%): ricotta (siero di LATTE, LATTE pastorizzato, sale, correttore di acidità: E330), FORMAGGIO, LATTE intero in polvere, pangrattato (farina di GRANO tenero; lievito di birra; sale), funghi porcini trifolati 6,5% [acqua, funghi porcini secchi (Boletus edulis e relativo gruppo) 23%, olio di semi di girasole, cipolla, sale, estratto di lievito (estratto di lievito, sale), spezie, siero di LATTE in polvere, piante aromatiche], semilavorato di funghi champignon [acqua, granulato di funghi champignon secchi (Agaricus bisporus)) 23%, olio di semi di girasole, cipolla, sale, estratto di lievito (estratto di lievito, sale) spezie, siero di LATTE in polvere, piante aromatiche], olio di semi di girasole, burro*, formaggio Grana Padano (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima – proteina dell’UOVO), salsa tartufata 1% [funghi Champignons (Agaricus bisporus) 50%, olio di oliva, tartufo d’estate (Tuber aestivum Vitt.) 3,2%, olive nere, sale, aroma], aromi, sale, fibra vegetale, estratto di lievito (estratto di lievito; sale), siero di LATTE in polvere, spezie, piante aromatiche

Come per tutti i prodotti industriali, è importante considerare la reale quantità degli ingredienti più pregiati e la presenza di additivi. Leggere l’etichetta aiuta a fare scelte più consapevoli.

