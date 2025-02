Abbiamo dato il via al Concorso Etichette 2025 solo da un paio di settimane e potremmo già avere un vincitore. Il nostro lettore Francesco, infatti, ha portato la nostra attenzione su una confezione di ciambelle glassate con un numero di ingredienti tale da stracciare le Pringles Hot&Spicy e la loro lista di 37 voci. “Leggendo i due articoli relativi al Concorso Etichette, – ci ha scritto il lettore – mi sembrava giusto fornire il mio, seppur piccolo, contributo a tale iniziativa segnalandovi un prodotto che presenta una quantità di ingredienti a mio parere spropositata. Il prodotto in oggetto è: Tiny Donuts Fragola Non Fritti prodotto da Dolceamaro Srl”.

Nelle ciambelle in questione sono presenti ben 34 ingredienti, mentre nella glassa sono 20: se escludiamo i doppioni, in totale ci sono addirittura 47 ingredienti diversi. Contando anche quelli che si ripetono si arriverebbe a 56. Nonostante sulla confezione si vanti l’assenza di coloranti artificiali, nel prodotto sono presenti numerosi additivi (18), tra aromi, emulsionanti, agenti lievitanti, conservanti e coloranti naturali. Tra di essi vi sono anche additivi considerati a rischio come i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471 ed E472b) e gli esteri degli acidi grassi (E475 ed E477), emulsionanti sotto indagine perché alcuni studi suggeriscono un’associazione con alcune patologie.

Gli ingredienti delle ciambelle

Ingredienti ciambella (75%): uova, preparato per pasticceria [grassi vegetali (palma, soia, cocco e palmisti in proporzione variabile), oli vegetali (soia e girasole e colza e mais in proporzione variabile), acqua, burro, emulsionanti: E471, E475, E322; conservante: E202; correttore di acidità: E330; aromi, colorante: betacarotene], zucchero, amido di frumento deglutinato, sciroppo di sorbitolo, farina di riso, fecola di patate, sciroppo di glucosio, emulsionanti: E472b, E477; farina di soia, fibra di riso, aroma di vaniglia, agenti lievitanti: E336i, E500ii, emulsionante: E464; fibra di psyllium, conservante: sorbato di potassio; emulsionante: E481; farina di semi di guar

Ingredienti glassa (25%): crema base [zucchero, grassi vegetali (palma, palmisti) e oli vegetali (girasole), latte parzialmente scremato in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di girasole; aromi], codette di zucchero colorate 18% (zucchero, amido di riso, sciroppo di glucosio, amido di frumento deglutinato, agente lucidante: cera di carnauba; coloranti alimentari: E100, limone, ravanello, ribes nero, Spirulina platensis), fragole 2%, aroma naturale fragola, colorante: E162

Una confezione di tre Tiny Donuts alla fragola da 37 grammi ciascuna (111 grammi in totale) costa dai 19,37 €/kg ai 26,93 €/kg a seconda della catena di supermercati. Una ciambellina apporta ben 175 kcal, 7,4 g di grassi saturi e 11,5 g di zuccheri semplici

Il confronto

Per fare un confronto, prendiamo le ciambelle alla vaniglia Mr.Day, un altro prodotto industriale, certo, ma che con i suoi 20 ingredienti non si avvicina neanche lontanamente alle Tiny Donuts alla fragola: sono meno della metà. Anche il numero di additivi non è paragonabile: sono presenti aromi, agenti lievitanti ed emulsionanti (tra cui i critici mono- e digliceridi degli acidi grassi), per un totale di sei additivi alimentari. Tuttavia, anche se la ricetta è relativamente più semplice, i valori nutrizionali sono simili a quelli delle ciambelle glassate.