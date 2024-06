Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di quattro partite di uova fresche a marchio “Vanzelli ” distribuite dall’azienda agricola Vanzelli Gino, localizzata in via dei Kennedy, 59 a Sant’Angelo di Piove (PD). Marchio di identificazione dello stabilimento IT R8834CE. Il richiamo è stato fatto “a titolo precauzionale per sospetto di contaminazione microbiologica”.

Le confezioni da 6 uova fresche allevate in gabbia sono di classe “large” e “maxi” e riportano come lotto la data di scadenza dal 15/07/2024 al 19/07/2024.

Le uova in confezioni da 10 pezzi della categoria “large” allevate in gabbia riportano come lotto la data di scadenza dal 15/07/2024 al 19/07/2024

Le confezioni da 30 uova fresche “categoria A” allevate in gabbia riportano come lotto la data di scadenza dal 15/07/2024 al 19/07/2024

I clienti che hanno acquistato le confezioni con i riferimenti della scadenza indicata sono pregate di non consumarle.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 132 richiami, per un totale di 276 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Vanzelli

