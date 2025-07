Donald Trump ha chiesto alla Coca-Cola di tornare a usare lo zucchero anziché lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio (HFCS) impiegato nella bevanda venduta negli USA ma non in Europa. L’invito rilanciato sui social ha un sapore nostalgico, patriottico e populista. Sul piano nutrizionale, la differenza tra i due dolcificanti è praticamente inesistente (*) e anche da un punto di vista organolettico la differenza è minima, visto che gli americani quando sono in Europa non avvertono differenze.

Negli anni ’80, la Coca-Cola ha sostituito lo zucchero (saccarosio) con lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio (HFCS) per motivi puramente economici. Negli USA infatti, le coltivazioni di mais sono sovvenzionate dallo Stato e lo sciroppo costa meno, per questo è presente nella maggior parte delle bibite vendute sul mercato americano. In Italia e in Europa, invece, la Coca-Cola è ancora dolcificata con lo zucchero che è il secondo ingrediente dopo l’acqua con 106 g per ogni litro.

Il problema non è lo sciroppo di mais

Il vero problema che però sfugge al presidente USA , non è la composizione della Coca-Cola, ma la quantità di bevande zuccherate consumete dagli americani. Mentre Trump si preoccupa della formula, i dati sulla salute pubblica raccontano una realtà ben più preoccupante. Gli Stati Uniti sono tra i primi consumatori al mondo di bevande zuccherate, con oltre 120 litri all’anno. Secondo il CDC (Centers for Disease Control and Prevention), il 60% degli adolescenti e il 50% degli adulti americani beve almeno una bibita zuccherata al giorno, tanto da rappresentare la prima fonte di zuccheri aggiunti nella dieta.

La situazione non migliora sul fronte degli snack: il consumo di patatine fritte (compreso quelle confezionate) oscilla dai 17 ai 21 kg l’anno e spesso è associato alle bevande gasate. Questo modello alimentare ha conseguenze pesantissime sull’obesità infantile e adulta oltre ad incrementare malattie come il diabete di tipo 2 e le patologie al fegato. Per questo motivo, l’OMS e molti Paesi – tra cui Francia, Regno Unito e Messico – hanno introdotto tasse sulle bevande zuccherate, oltre a limiti alla pubblicità rivolta ai minori. In Italia esiste una tassa ridicola sulle bibite zuccherate (detta sugar tax), approvata nel 2019 ma continuamente rinviata, che non avrà alcuna incidenza sui consumi.

Polemica Coca-Cola inutile

La polemica lanciata da Trump sulla formula della Coca-Cola è assolutamente inutile. Sostituire lo sciroppo di mais con lo zucchero non cambia nulla, se non si affronta la questione delle abitudini alimentari e della disponibilità illimitata di cibo ipercalorico a basso prezzo dei fast food. Se Trump volesse davvero difendere la salute degli americani, dovrebbe promuovere l’educazione alimentare, tassare le bibite, limitare la pubblicità rivolta ai bambini. Ma forse è pretendere troppo.

(*) Lo zucchero da tavola è composto per il 50% da glucosio e per il 50% da fruttosio, mentre l’HFCS usato nelle bibite ha una proporzione molto simile (55% fruttosio, 45% glucosio). In entrambi i casi, si tratta di zuccheri semplici, facilmente assorbibili e calorici: 4 kcal per grammo.

