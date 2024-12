Nei prossimi giorni è in corso la pubblicazione di alcuni test sui panettoni firmati da: Altroconsumo, Dissapore, il Gambero Rosso e forse Il Salvagente. I risultati (come è già successo negli anni scorsi) saranno differenti. Questa discrepanza crea disorientamento e finisce per inficiare il valore delle prove. I motivi delle diverse valutazioni sono molteplici. Una criticità riguarda il campionamento scorretto di chi mette a confronto panettoni diversi: bassi, alti, glassati.

Un altro elemento importante riguarda la data di confezionamento. Confrontare un panettone preparato il 15 novembre con uno confezionato il 1 settembre non è coerente, perché cambia la fragranza, l’aroma risulta attenuato e il giudizio organolettico potrebbe essere influenzato. L’altro fattore importante è l’assenza di un protocollo di valutazione, per cui ognuno inserisce i parametri che ritiene più interessanti.

Tanti test tutti diversi

Altroconsumo basa il giudizio considerando sei elementi, attribuendo ad ognuno un peso ponderale e affida a due panel di degustatori (uno di professionisti e l’altro di consumatori) il giudizio organolettico che non sempre sono d’accordo. La rivista Il Salvagente nei test degli anni passati seguiva un altro protocollo con ponderazioni diverse e affidando la prova sensoriale a professionisti. Quest’anno imposta il test sulla ricerca di additivi. Gambero Rosso, Dissapore, Cibo Today realizzano test su panettoni artigianali (che costano 40-45 € circa). ognuno sceglie e i parametri di giudizio in modo autonomo e le giurie sono composte da professionisti.

A parere nostro è importante affidare la valutazioni sensoriale a professionisti per valutare la qualità dell’uvetta e il tipo di canditi, per capire quanto sia persistente il sapore di burro. Ci sono poi i difetti da individuare come l’eccessivo profumo di arancia, la troppa umidità, le uvette “precipitate” sul fondo (bruciate) o sulla superficie (bruciate pure quelle). C’è poi chi usa i canditi talmente piccoli da ricordare il riso e chi aggiunge troppo alcol per prolungare la conservazione.

Maina produce per 5 marche

Di fronte a queste variabilità non c’è da meravigliarsi se Maina che produce per almeno 5 marchi privati (Coop, Esselunga…. ) nei test dell’anno scorso, abbia meritato un giudizio inferiore rispetto ai panettoni preparati per le marche private. Vale la pena di citare l’anomalia del test dell’anno scorso del Gambero Rosso che ha bocciato tutti i dolci di Natale firmati dalle grandi marche. Il test era basato sulla prova sensoriale affidata a 10 redattori. Poi ci sono i test di panettoni artigianali realizzati da Dissapore e Cibo Today che, per quanto interessanti, riguardano una piccola percentuale di prodotti rispetto al mercato.

Per tutti questi motivi i giudizi possono cambiare anche di molto e il consumatore risulta disorientato. Una cosa è certa, il panettone resta un prodotto eccellente essendo il dolce principe della pasticceria industriale italiana per via della lunga lievitazione e del disciplinare sugli ingredienti. Quelli firmati dalle catene di supermercati costano meno, ma sono ugualmente di ottima qualità essendo confezionati negli stessi stabilimenti delle grandi marche (*). La ricetta può cambiare, ma lo standard qualitativo rimane elevato.

Prezzi pazzi sino a 0,99 €

L’ultima nota riguarda il prezzo. Gli artigiani applicano un ricarico valutando il tempo di preparazione e il costo delle materie prime. Il panettone che richiede tempi di lavorazione lunghissimi, ingredienti di pregio e anche molto spazio, deve essere venduto a un prezzo minimo di 20-30 euro che diventano 40 nelle pasticcerie di grido. Il dolce di Natale “industriale” pur rispettando le stesse regole del pasticcere e avendo una buona qualità di ingredienti, permette una riduzione drastica dei costi. Poi c’è il discorso di prezzi civetta, per cui i panettoni classici di marca, venduti ai supermercati a 4-5 euro e dovrebbero costare il doppio. A questo aspetto si associa spesso il sottocosto, per cui sovente il prezzo scende a 3-4 euro. È un importo inferiore a quello di acquisto che i supermercati applicano una due volte l’anno solo a prodotti di ricorrenza come panettone, pandoro e colomba. Quest’anno si è toccato il massino del sottocosto con la catena Iper che propone il panettone Balocco da 750 g a 0,99 euro. Un prezzo mai visto.

(*) Maina produce per Coop, Esselunga, Bennet, Iper e Unes. Bauli produce per Lidl ed è proprietario del marchio Motta. Balocco produce per PAM e Carrefour. Paluani per Eurospin.

© Riproduzione riservata – Foto: Depositphotos, AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1