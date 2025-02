I prezzi dell’olio extravergine di oliva continuano a crescere, mettendo a dura prova il budget degli italiani. Secondo un’inchiesta appena pubblicata da Altroconsumo il costo ha subito un’impennata significativa negli ultimi tre anni. Nel gennaio 2021 il prezzo medio di un litro di extravergine si attestava sotto i 4 euro, mentre ad agosto 2024 ha superato i 9 euro, con picchi oltre gli 11 euro per alcune marche. Questa escalation è dovuta a diversi fattori tra cui la scarsa produzione, gli aumenti delle quotazioni all’origine e i rincari lungo tutta la filiera.

Perché l’extravergine costa così tanto?

L’aumento del prezzo dell’olio extravergine, come già riportato dalle rilevazioni dello scorso dicembre, è iniziato alla fine del 2022, a causa di raccolti scarsi nei principali paesi produttori come Italia e Spagna. Il prezzo all’origine, cioè quello pagato agli agricoltori, è cresciuto di oltre il 70% in pochi anni: da meno di 4,5 euro al litro nel 2021 a oltre 8 euro nel 2024. Questo ha inevitabilmente inciso sul prezzo finale, rendendo l’olio extravergine uno dei prodotti più cari nel carrello della spesa.

Se un tempo i supermercati offrivano forti sconti sull’olio, oggi le promozioni incidono meno: nel 2021 si risparmiava fino al 30% rispetto al prezzo pieno, mentre nel 2024 lo sconto medio si è ridotto al 15%. Anche i discount, un tempo garanzia di risparmio, hanno visto un rialzo dei prezzi tale da renderli meno convenienti rispetto ai supermercati tradizionali. Nel mese di agosto 2024 il prezzo medio di un litro di extravergine era di 9,12 euro nei discount e 9,56 euro nei supermercati.

Quale olio scegliere?

Di fronte a questi rincari, scegliere un olio di qualità diventa fondamentale. Sempre secondo l’inchiesta di Altroconsumo, sei marche hanno ottenuto il titolo di “Miglior Acquisto”, ovvero il miglior rapporto qualità-prezzo. De Cecco Olio Extravergine 100% Italiano ha conquistato la vetta con una qualità ottima e un prezzo tra 10,49 e 12 euro al litro, ottenendo anche il bollino di Migliore del test. Bene anche il Monini Classico (8,99-13,80 euro) e il Coop Olio Extravergine (9,20-11,45 euro), che offrono un buon equilibrio tra prezzo e qualità. A seguire nella classifica del “Migliore Acquisto” troviamo Bertolli , De Santis e Primadonna della catena di supermercati Lidl.

In sintesi, il mercato dell’olio extravergine sta attraversando una fase complessa, con prezzi in crescita ma anche altalenanti. Per risparmiare senza rinunciare alla qualità, è fondamentale confrontare i prodotti, leggere le etichette e approfittare delle (sempre più rare) offerte. L’olio extravergine è un prodotto cardine della dieta mediterranea, ma oggi rappresenta una spesa che pesa sempre di più sulle tasche degli italiani.

