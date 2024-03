In Italia la crema gianduia si chiama Nutella Ferrero. La gente è ormai abituata al gusto dolce e al forte aroma di vanillina, per cui fatica a rendersi conto che il prodotto leader di mercato tanto amato dai consumatori non rientra nella classifica delle creme migliori. Questo concetto, ribadito più volte nei test di degustazione realizzati da diverse riviste, è confermato anche dall’ultima prova condotta dagli assaggiatori professionisti del Gambero Rosso. Il team, in modalità blind test, ha preso in considerazione 25 creme valutando qualità e gusto. Nel corso della degustazione sono stati presi in esame parametri come l’aspetto, il profumo, il profilo aromatico, il gusto e la texture.

Il Gambero Rosso ha diffuso solo i risultati delle creme alla gianduia che si collocano in cima alla graduatoria (delle altre non si ha notizia). La Nutella, posizionata al quarto posto con un punteggio molto distante dalla prima in classifica, viene giudicata “al limite della sufficienza”. Vediamo meglio i giudizi assegnati ai singoli prodotti.

Il risultato del test

Al primo posto troviamo Novi, giudicata una spalmabile “sorprendente”, che ha raggiunto il punteggio di 78/100, staccando di 15 punti la seconda classificata Rigoni di Asiago. Il primo posto è probabilmente collegato alla composizione della crema, preparata con il 45% di nocciole, zucchero, cacao amaro 9%, latte scremato in polvere e burro di cacao. La crema si caratterizza per avere solo grassi pregiati come quelli contenuti nelle nocciole e il burro di cacao. Il prezzo di un vasetto da 200 g oscilla da 4,29 a 4,49 €.

Al secondo posto, come accennato, troviamo la Nocciolata Classica Rigoni di Asiago – Crema al cacao e nocciole bio (etichetta bianca). Il prodotto contiene il 18,5% di nocciole e usa come grassi olio di semi e burro di cacao. Il giudizio? Una texture eccellente, cremosa, omogenea e molto ben raffinata, di godibile spalmabilità. Prezzo del vasetto da 325 g da 3,90 a 4,85 €.

Al terzo posto si posiziona la crema alla nocciola firmata Conad Sapori&Dintorni. La crema è ottenuta con nocciole del Piemonte Igp (50%), abbinate a zucchero, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere 6%, burro di cacao, lecitine (di soia), aromi naturali. Gli assaggiatori hanno trovato la crema molto dolce, con una nota di zucchero particolare che si avverte nel retrogusto. La quantità di nocciole si abbina bene con il cacao e infonde una nota molto delicata sufficientemente aromatica e ben tostata. Prezzo del vasetto da 200 g 4,99 €.

Nutella solo quarta

Nutella Ferrero si classifica al quarto posto. La crema si caratterizza per l’elevata quantità di zucchero e di olio di palma, che insieme costituiscono il 50% del prodotto. La presenza massiccia dell’olio tropicale è una criticità, visto che non rientra certo fra gli ingredienti di pregio della pasticceria. Rispetto alle altre creme Nutella si distingue per il ridotto contenuto di nocciole (13%). Gli assaggiatori attribuiscono al prodotto un posizionamento “al limite della sufficienza” per il sapore troppo dolce e il profilo aromatico caratterizzato dalla vanillina, mentre il gusto di nocciole e cacao si avverte appena. Prezzo del vasetto da 400 g, 3,39 €

