Non sono bastate le rumorose proteste degli agricoltori poco prima delle ultime elezioni europee: la Danimarca va avanti nel suo progetto di decarbonizzazione. Il suo Parlamento, il Folketing, composto da 179 membri, dopo una discussione con gli allevatori, con le aziende del settore e con le associazioni ambientaliste e di consumatori, ha varato la prima legge al mondo sulle emissioni dei bovini (e dei suini).

La tassa sulle emissioni dei bovini

Ogni allevatore dovrà infatti pagare formalmente circa una quarantina di euro per tonnellata di emissioni all’anno dal 2030, e poi circa cento dal 2035. In realtà, per una serie di sgravi fiscali, il costo effettivo dovrebbe essere rispettivamente pari a 16 e 40 euro, sempre per ogni tonnellata di CO 2 equivalente emessa. Si stima che, in media, ogni bovino emetta 5,6 tonnellate di CO 2 equivalente all’anno. Ciò significa che, applicando gli sgravi fiscali, si arriva a circa 90 euro per capo dal 2030, e circa 225 dal 2035. Inoltre, nei primi due anni di entrata in vigore, gli introiti della tassa saranno devoluti a una serie di misure di sostegno agli allevatori, affinché l’impatto della stessa non sia eccessivo.

La legge, che non è ancora stata approvata in via definitiva (ma dovrebbe esserlo a breve), rientra in un progetto molto più ampio, per il quale sono stati stanziati 5,4 miliardi di euro da dedicare anche alla riforestazione e al ripristino delle zone verdi, in accordo con la nuova legge europea. Inoltre, la stessa tassa dovrebbe essere applicata anche ai suini, anche se in quel caso, non essendo ruminanti, le emissioni sono inferiori e relative soprattutto ai passaggi della filiera.

L’obiettivo del governo danese

L’obbiettivo della tassa, come hanno sottolineato le autorità, è ridurre del 70% le emissioni entro il 2030 (partendo dai valori del 1990) e diventare carbon-neutral entro il 2045. Nel frattempo, i costi associati all’allevamento dovrebbero indurre le università e i centri di ricerca ad accelerare e intensificare i tentativi di ridurre le emissioni di metano dei ruminanti (per esempio, aggiungendo alghe o batteri ai mangimi) e gli allevatori a ridurre progressivamente il numero di capi.

La Danimarca, pur essendo un Paese piccolo, è infatti uno dei principali produttori europei di bovini: secondo stime interne, nel 2022 ce n’erano poco meno di 1,5 milioni, in leggero calo rispetto all’anno precedente, ma sempre moltissimi. I suini prodotti ogni anno sono invece circa 28 milioni, e vengono esportati in 140 Paesi, Italia compresa.

Come ha riportato la CNN, il Ministro degli Affari esteri Lars Lokke Rasmussen ha sottolineato come il paese stia andando incontro a una radicale trasformazione del suo territorio: la più significativa degli ultimi decenni. Alcune associazioni di allevatori come Bæredygtigt Landbrug, pur coinvolte nella stesura del testo, non sono molto convinte, e parlano di esperimento terrificante, e pensano che le nuove regole freneranno il Green Deal europeo (chissà perché, e in che modo ciò dovrebbe accadere). Arla Foods, uno dei colossi alimentari del Paese, specializzato nel settore lattiero-caseario, invece ha accolto con favore la tassa.

Anche la Nuova Zelanda aveva varato una legge analoga, che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2025, ma il cambio di governo ha causato, almeno per ora, una sospensione delle decisioni esecutive.

