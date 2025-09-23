A Bologna quando si vuole risparmiare al supermercato occorre fare alta attenzione perché le differenze di prezzo sono molto evidenti. Nel capoluogo emiliano, una famiglia che riempie il carrello solo con prodotti di marca può risparmiare oltre 1.300 euro in un anno. È quanto emerge dalla classifica 2025 di Altroconsumo sui supermercati e ipermercati più convenienti della città.

Quest’anno sul podio troviamo l’Ipercoop Centro Borgo di via Marco Emilio Lepido 184 che guida la classifica con l’indice prezzi più basso. Al secondo posto si colloca un altro punto vendita della stessa catena, l’Ipercoop Centrolame di via Marco Polo 3. Seguono a pari merito Alì e Interspar punti vendita dove la spesa costa il 4% in più rispetto al primo in classifica (vedi tabella).

Prezzi variabili nella stessa insegna

Come già osservato a Milano e Roma, anche a Bologna i prezzi possono variare sensibilmente all’interno della stessa catena. Se l’Ipercoop di via Lepido è il più conveniente, altri punti vendita Coop della città si collocano nella parte medio-alta della classifica, con prezzi più alti del 9-11%.

Gli ultimi della classifica

In fondo alla classifica troviamo i Sigma di via Corticella e via San Pio V, con indici rispettivamente di 129 e 132, che comportano un rincaro del 20% circa rispetto al punto vendita Coop più economico. Un divario molto marcato, che dimostra quanto sia importante scegliere con attenzione il supermercato dove fare la spesa.

Risparmiare oltre 1.300 euro l’anno

La fotografia di Bologna conferma il quadro nazionale: anche all’interno della stessa città, la spesa può avere un costo molto diverso a seconda del punto vendita scelto. Optare per il supermercato giusto significa per una famiglia bolognese risparmiare fino a 1.361 euro l’anno, senza rinunciare alla qualità dei prodotti acquistati.

© Riproduzione riservata Foto: Ipercoop Centroborgo