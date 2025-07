Viaggiare in auto per raggiungere le destinazioni delle vacanze è per molti l’unica possibilità, ma fare una sosta in un’area di servizio, quelle che tutti chiamano autogrill, per mangiare qualcosa può rivelarsi un vero salasso. A denunciarlo è l’indagine condotta da Stefania Villa, pubblicata su Altroconsumo, che ha rilevato i prezzi in 16 aree di servizio autostradali nei pressi di Milano, Roma, Napoli e Venezia. Il risultato? I costi di cibo e bevande sono ancora molto più alti rispetto a quelli di bar e supermercati cittadini, con differenze anche del 400%.

L’indagine, che ha coinvolto le aree di servizio gestite da Autogrill, Chef Express, My Chef, Hermes, Sarni e Ristop, mette in evidenza i prezzi sproporzionati per l’acquisto di prodotti basilari, a fronte di un’offerta limitata e in contesti di “monopolio” momentaneo per i viaggiatori.

Villa ha preso in esame i prezzi di acqua, caffè, cappuccini, brioche, panini e snack confezionati. Sebbene in alcuni casi ci siano lievi riduzioni rispetto al 2024, le aree di ristoro autostradali restano un luogo dove fermarsi ha un costo tutt’altro che trascurabile.

Acqua alle stelle

Tra i dati più eclatanti, il costo dell’acqua minerale: 3,18 euro al litro, sia naturale che frizzante, ovvero cinque volte il prezzo nei supermercati, dove si aggira sui 63 centesimi al litro. Sebbene ci sia stata una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente, resta una cifra sorprendente, soprattutto considerando che si tratta di un bene essenziale, tanto più durante viaggi estivi con temperature elevate.

Brioche e caffè

Anche i costi della colazione pesano sul portafoglio dei viaggiatori. Una brioche costa mediamente 2 euro, con un aumento del 16% rispetto al 2024. Nei bar cittadini lo stesso prodotto si paga in media 1,37 euro, secondo l’indagine ACmakers. Il caffè al banco tocca 1,46 euro, in crescita del 7% sull’anno precedente e 21% in più rispetto ai bar di città, dove il prezzo medio è 1,20 euro. Il cappuccino non ha subito variazioni rispetto al 2024, ma resta costoso: 1,85 euro, contro gli 1,60 euro medi in città (+16%).

Panini a 8,50 euro

Chi decide di pranzare al volo con un panino deve prepararsi a spendere anche 8,50 euro per una farcitura semplice. Il prezzo medio si attesta attorno a 6,80 euro, in lieve calo rispetto ai 7,20 euro del 2024 (-6%), ma comunque molto sopra ai 4,30 euro medi dei bar cittadini (+57%).

Gelati e snack: salati…

Una bottiglietta di Coca-Cola può arrivare a costare 8 euro al litro, a fronte di una media di 1,39 euro nei supermercati. I gelati confezionati, come il classico Magnum Algida, superano i 3 euro, più del doppio rispetto alla media registrata nei supermercati (1,30 euro). Anche in questo caso, il prezzo è lievitato del 5% rispetto all’anno scorso.

Tra gli incrementi esagerati compaiono gli energy drink, con Red Bull in prima linea: il prezzo arriva a sfiorare i 16 euro al litro, segnando un aumento del 23% rispetto al 2024. Non va meglio con le patatine in sacchetti da 165 a 200 grammi al costo medio di 3,50 euro. A prima vista potrebbe sembrare un prezzo più abbordabile, in realtà il calo del 28% sul prezzo al chilo è dovuto soprattutto alla presenza di formati più grandi, che fanno apparire il costo unitario meno proibitivo. Anche i cracker, come i Tuc, non scherzano: si va da 2,49 fino a quasi 4 euro a confezione. Per quanto riguarda il cioccolato si registra un lieve calo medio rispetto all’anno scorso, ma i prezzi restano comunque molto variabili, spaziando da 1,30 a quasi 5 euro a tavoletta, a seconda del marchio e dell’area di servizio.

Chi viaggia in auto dovrà dunque valutare se fermarsi per un panino e una bottiglia d’acqua, oppure fare scorte prima di partire. Perché, dati alla mano, l’autostrada resta cara.

