Produrre un litro di vero olio extravergine di oliva in Italia a meno di 9 euro al chilo che poi corrisponde a 8,2 euro al litro solo di costi di produzione è molto difficile. A spiegarlo è Alberto Grimelli, fondatore del sito Teatro Naturale, che da anni analizza con precisione i conti dell’olivicoltura italiana. Certo l’extra vergine italiano non è mai stato economico, ma oggi – con l’aumento dei costi agricoli e dell’energia – è praticamente impossibile scendere oltre questo prezzo . Grimelli ha calcolato voce per voce quanto spende un’azienda agricola per portare sul mercato un olio di qualità: «Oggi 9 euro al chilo è il prezzo minimo, appena sufficiente a coprire i costi di produzione senza considerare il confezionamento e la commercializzazione . E in molti casi è pure poco».

Un ettaro di oliveto costa fino a 13 mila euro l’anno

Il calcolo si basa su un oliveto intensivo o semi-intensivo, irrigato e ben gestito, con una produzione media di 90 quintali di olive per ettaro, equivalenti a circa 100 litri. Partendo da qui, la somma delle spese fisse e variabili è presto fatta. Si comincia con la concimazione: almeno mille euro l’anno per ettaro, tra prodotti organici e trattamenti fogliari. Poi ci sono la potatura (1.200-1.600 euro), i trattamenti fitosanitari (fino a 1.200 euro), e l’irrigazione (tra 3.000 e 3.500 euro), ormai voce di spesa quasi obbligatoria. Infine c’è la raccolta, che costa da 2.700 a 5.000 euro, secondo la tecnica utilizzata, senza dimenticare la manutenzione e gestione del terreno, che pesano per circa 1.000 euro. Alla fine si arriva a 11-13 mila euro per ettaro. Di conseguenza, il costo di un quintale di olive varia tra 120 e 140 euro. Considerando che la resa è di 90 quintali di olive per ettaro si ottengono a circa 1.300 litri, in media.

Chi sceglie di trasformare le olive in proprio deve aggiungere i costi di trasporto e molitura, pari ad altri 21-27 euro a quintale. Con una resa media del 16%, il costo effettivo di un chilo di extravergine sale a 9-10 euro equivalenti a 8-9 €/l. Considerando le spese di confezionamento e di trasporto (2 €), il margine del produttore (2-3 €) e del supermercato (4-6 € ) alla fine il cartellino sullo scaffale indica un prezzo variabile da 17 a 20 €/l.

Da dove arriva l’extravergine a 6-7 euro al litro

Se sugli scaffali compaiono bottiglie di olio extravergine di oliva italiano a prezzi inferiori, le ragioni – spiega Grimelli – possono essere diverse. Quasi sempre si tratta di olio importato da Spagna e Tunisia, miscelato oppure venduto sottocosto. Un vero extravergine italiano, prodotto nel rispetto delle regole, non può costare meno di 8 euro al litro nemmeno all’origine. Prezzi più bassi devono far sospettare pratiche scorrette o mancanza di trasparenza.

Pur con costi doppi rispetto alla Spagna e tripli rispetto al Nord Africa o al Sudamerica, l’olio italiano continua a vendere e ad andare a ruba: da tre anni consecutivi si arriva a giacenze zero. Ma il prezzo resta il nodo cruciale. “Ha senso scendere sotto i costi di produzione?”, si chiede Grimelli. La risposta, per chi vive di olivicoltura, è ovvia: no, ma accade.

