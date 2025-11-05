Nei supermercati si trovano bottiglie di olio extravergine d’oliva 100% italiano a 8,99-9,99 euro al litro, mentre nei frantoi è difficile scendere sotto i 12 euro, con punte di 18-20 euro nelle aree più vocate. Ma come si spiegano queste differenze? Negli ultimi anni i costi di produzione per gli olivicoltori sono aumentati del 30-40%, e in certi casi anche del 60-70% (per esempio per l’irrigazione). Di conseguenza, al Sud i prezzi al frantoio oscillano tra 10 e 12 euro al litro, mentre al Centro-Nord si arriva facilmente a 15-18 euro, soprattutto in Toscana, Umbria e Liguria.

Al supermercato la dinamica è diversa: gli imbottigliatori acquistano grandi quantità e possono ottenere quotazioni più vantaggiose all’ingrosso, che negli ultimi mesi sono state tra 7,2 e 7,9 euro al litro, a cui si aggiungono circa 3 euro per costi di distribuzione e margini. Il risultato sono i prezzi al dettaglio intorno ai 10 euro, che possono scendere ulteriormente grazie a sconti e promozioni, ormai l’80% delle vendite nella GDO.

Extravergine più conveniente per davvero?

Ma un prezzo più basso non sempre è sinonimo di convenienza reale. È importante guardare l’etichetta, e in particolare la campagna di produzione: per il nuovo raccolto è la 2025/26. Come spiega Alberto Grimelli, direttore di Teatro Naturale, “se sulla bottiglia troviamo scritto campagna 2024/2025 sapremo che è olio vecchio. Se poi l’indicazione è del tutto assente è perché l’olio in questione è un blend di più annate”. E aggiunge che un extravergine dell’anno precedente, pur restando entro i limiti di legge, “ha perso freschezza, amaro e piccante, e può già mostrare i primi segni di ossidazione”.

Comprare al frantoio, invece, offre la possibilità di assaggiare l’olio prima dell’acquisto e scegliere quello più adatto ai propri gusti. È anche un modo per sostenere i produttori locali, a patto che le bottiglie o le lattine siano correttamente etichettate e accompagnate da scontrino o fattura, garanzia di serietà. In sintesi, la vera domanda è: vogliamo solo risparmiare o preferiamo un extravergine fresco, profumato e duraturo, capace di raccontare la nuova stagione olearia?

