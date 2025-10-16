Anche i supermercati Sigma hanno richiamato, in via cautelativa, un lotto di mais per popcorn a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo, anche in questo caso, è la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 500 grammi, con il numero di lotto 168/25 e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/2026.

L’azienda a Melandri Gaudenzio Srl ha prodotto il mais per popcorn richiamato per D.IT Distribuzione Italiana Soc. Coop. Lo stabilimento si trova in via Boncellino 120, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

Un paio di giorni prima, Conad aveva richiamato per la stessa ragione quattro lotti di mais per popcorn a proprio marchio, prodotti dalla stessa azienda (leggi qui l’articolo sul richiamo di Conad).

A scopo precauzionale, Sigma raccomanda di non consumare il mais per popcorn con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

