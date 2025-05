In questo periodo le fragole con la panna montata vanno per la maggiore. Sugli scaffali dei supermercati ci sono diverse marche di panna spray che più o meno si equivalgono… o forse no? Confrontando due bombolette spesso affiancate nei punti vendita, quella dell’azienda Campina e la Chef della Parmalat, scopriamo che quest’ultima non è panna, anche se appartiene alla famosa linea Chef di panna da cucina in brick. Va detto che sulla confezione non compare mai la parola “panna”, ma il nome del prodotto “Già montata” potrebbe confondere i consumatori facendo subito pensare alla panna… cos’altro potremmo montare? La definizione di vendita sull’etichetta è però un’altra ed è questa che conta da un punto di vista legale: Prodotto dolciario montato spray per uso di pasticceria.

Gli ingredienti

La bomboletta Parmalat contiene infatti una miscela composta dal 66% di latte scremato e il 24% di olio di palma solido (indicato come “palmisto” in etichetta). Ecco qui l’elenco degli ingredienti completo: Latte scremato (66%), Grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisto) (24%), Zucchero (8,5%), Latte scremato in polvere, Emulsionanti: E472b, E475, E471, E435, E433, Stabilizzanti: E460, E466, E407, Sale, Gas propulsore: E942.

Il prodotto Campina ha invece questa composizione molto più semplice: Panna (89%), Zucchero (10%), Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, Stabilizzante: carragenina, Gas propulsore: protossido di azoto, Azoto.

Si tratta di prodotti con un prezzo simile intorno ai 12 €/kg, ma solo apparentemente uguali. La bomboletta Campina è vera panna, l’altra è un surrogato di mediocre qualità ottenuto con latte scremato e olio di palma totalmente idrogenato.

Eppure sul sito ufficiale dell’azienda, Parmalat, sia nella sezione “panna per dolci” sia nella descrizione del prodotto compare più volte la parola “panna”. Si legge: “Il montaggio con Panna Chef Spray avviene direttamente al momento dell’erogazione…” e ancora: “Con Chef Panna Spray ogni dolce momento diventa più piacevole”. Sul sito dell’ecommerce invece il termine “panna” compare solo nella categoria in cui è inserito il prodotto ma non nella descrizione dello stesso.

Superfluo dire che non si può definire panna una preparazione a base di latte scremato e olio di palma. Una distrazione così grossolana da parte di Parmalat non ce la aspettavamo.

