Il latte non arriva ai caseifici: il Consorzio della Mozzarella di Bufala chiede di fare passare i prodotti deperibili.

Lo sciopero degli autotrasportatori contro il caro gasolio, che da giorni sta svuotando gli scaffali dei supermercati del Sud, colpisce ora uno dei prodotti simbolo dell’agroalimentare italiano. In Campania molti caseifici che producono mozzarella di bufala DOP hanno smesso di lavorare: il latte non arriva. L’allarme viene dal Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, secondo cui la situazione peggiora di giorno in giorno. Non si tratta solo di confezioni che mancano nei supermercati. Il problema serio è che si è fermata la produzione.

“La Mozzarella di Bufala Campana DOP è un prodotto fresco, e per questo risente più di altri del blocco, – spiega il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani. – Gli allevatori producono latte, ma non riescono a farlo arrivare ai caseifici. Così da ieri molti caseifici sono chiusi, perché non hanno latte da trasformare entro le 60 ore previste dal disciplinare”.

Il vincolo delle 60 ore è uno dei punti chiave della DOP. Il latte che arriva oltre questo limite non può più diventare mozzarella di bufala campana. Gli allevatori, spiega Saccani, “continuano a mungere le bufale, ma non sanno dove conservare il latte e non ricevono i rifornimenti per le mandrie”. Gli animali vanno munti e nutriti tutti i giorni, sciopero o no.

La protesta in Campania dovrebbe proseguire, e il Consorzio teme che la crisi si aggravi. Il direttore rivolge anche un appello ai manifestanti: chiede di lasciar passare i prodotti deperibili, “per non innescare una guerra dei poveri”. È lo stesso appello lanciato nei giorni scorsi da agricoltori e cooperative. In un blocco che dura da più di una settimana, a pagare il prezzo più alto sono i prodotti freschi, che non possono aspettare: frutta, verdura, latte e, adesso, anche la mozzarella.

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