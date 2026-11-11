Dieci anni dopo il boom e le campagne contro il suo utilizzo, l’olio di palma è molto meno presente nei prodotti italiani, ma resta centrale nel mercato globale.

L’olio di palma – un olio vegetale ottenuto dalla polpa dei frutti della palma da olio che a temperatura ambiente ha una consistenza semi-solida e nella sua forma grezza presenta un colore rosso-arancione – è uno dei grassi vegetali più prodotti e consumati al mondo ed è utilizzato in vari settori: alimentare, cosmetico, chimico e bioenergetico. Questi svariati impieghi sono dovuti alla sua economicità e al fatto che è inodore e mantiene a lungo le sue proprietà.

Tali caratteristiche hanno fatto sì che tra il 2000 e il 2015 si assistesse a un vero e proprio boom del prodotto: in 15 anni le piantagioni di palma da olio sono cresciute di 22 milioni di ettari (con un conseguente incremento dell’impronta del 167% a livello globale) e sempre più biscotti, merendine, gelati, crackers, saponi, cosmetici e componenti dei biocarburanti presentavano l’olio di palma nella lista degli ingredienti. Ma mentre la richiesta di quest’olio cresceva sempre di più, hanno cominciato a emergere le sue criticità.

Nemico dell’ambiente

Secondo il report di Greenpeace The Final Countdown, i fornitori di olio di palma dei più grandi marchi al mondo, tra cui Unilever, Nestlé, Colgate-Palmolive e Mondelēz, hanno distrutto un’area di foresta pluviale grande quasi il doppio di Singapore in meno di tre anni. L’impatto della coltivazione di palme da olio sull’ambiente, oltre che sulle persone e sul clima, è davvero severo. Pensiamo, per esempio, al fatto che in soli 16 anni metà della popolazione degli oranghi del Borneo è stata sterminata a seguito della distruzione del suo habitat causata dall’industria dell’olio di palma. Ma gli oranghi non sono un’eccezione: a livello globale, 193 specie in grave pericolo di estinzione o vulnerabili sono minacciate dalla produzione di questo olio.

Un forte impatto è anche quello legato all’inquinamento; gli incendi delle torbiere – di cui abbiamo scritto recentemente in questo articolo – rappresentano un’importante fonte di gas serra tanto che l’Indonesia (uno dei maggiori produttori) è tra i primi Paesi inquinanti al mondo. Accanto al rispetto per l’ambiente, anche quello per le persone rischia di essere compromesso: Wilmar International e altre aziende produttrici sono regolarmente accusate di sfruttare i lavoratori e le comunità locali.

L’olio di palma sostenibile

In questo intricato contesto, c’è chi ripone fiducia nel cosiddetto olio di palma sostenibile. Secondo il rapporto del WWF Palm Oil Buyers Scorecard pubblicato nel 2020, rispetto al 2016 si è registrato un incoraggiante aumento del numero di aziende che hanno aderito alla tavola rotonda dell’olio di palma sostenibile (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO). Tra le aziende che si sono mostrate più attente si annoverano Ferrero, EDEKA, Kaufland Stiftung, L’Oréal e IKEA: tutte loro hanno garantito che nella catena di approvvigionamento si utilizzi olio di palma certificato e tracciabile.

Ma l’esistenza dell’RSPO non è garanzia di vero cambiamento. Se da una parte la velocità con cui sono assunti nuovi impegni non riesce a contrastare i danni causati da anni di produzione irresponsabile, dall’altra circa il 40% dell’area soggetta a deforestazione dal 2001 al 2016 in Indonesia, Malesia e Papua Nuova Guinea era situata in concessioni certificate come sostenibili. Solo nel 2018, difatti, la RSPO ha introdotto il divieto totale di deforestazione, ben 14 anni dopo la sua nascita.

I consumi attuali

Accanto alla questione ambientale, c’è anche quella nutrizionale. L’olio di palma è composto per il 50% da acidi grassi saturi, per il 40% da acidi grassi monoinsaturi e per il restante 10% da acidi grassi polinsaturi. Come è noto, i primi sono i responsabili dell’aumento dei livelli di colesterolo ‘cattivo’ nel sangue, rappresentando un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

Al netto di tutti questi problemi, l’olio di palma è ancora l’olio vegetale più usato al mondo costituendo il 36% dell’intera produzione globale di olio vegetale. Prendendo in esame il contesto europeo – ricordiamo che oltre il 50% dell’olio di palma che entra in Europa è destinato ai biocarburanti – nella campagna di commercializzazione 2024/25 gli Stati membri hanno importato meno olio di palma: da luglio 2024 a fine giugno 2025, l’UE ha importato circa 2,8 milioni di tonnellate di olio di palma, con una diminuzione di circa 692.000 tonnellate, pari al 20% rispetto all’anno precedente. In Europa, sono i Paesi Bassi a rappresentare i principali importatori: con 1,85 miliardi di dollari si sono classificati 4° tra i Paesi che hanno speso di più in olio di palma importato nel 2025.

I numeri italiani

Spostiamoci ora in Italia. Secondo i dati di The Observatory of Economic Complexity, nel 2024 il nostro Paese ha importato 1,28 miliardi di dollari di olio di palma – in particolare da Indonesia, Malesia, Honduras, Paesi Bassi e Spagna –, diventando il settimo importatore mondiale (su 210). Nello stesso anno, l’olio di palma è stato il 97° prodotto più importato (su 1.221) in Italia. Nel 2025 le importazioni italiane hanno però subito un calo: l’Italia è slittata all’11° posto nella lista degli importatori con una spesa totale di 988,6 milioni di dollari. A registrare una riduzione su base annua negli acquisti sono stati anche l’India (-3,9%), gli Stati Uniti d’America (-3,9%) e la Germania (-1%).

Dal 2014, quando l’olio di palma era contenuto in oltre il 90% dei biscotti e dei prodotti da forno esposti sugli scaffali dei nostri supermercati, oggi la situazione è radicalmente cambiata. Un traguardo importante è arrivato nel dicembre 2014 con l’entrata in applicazione del Regolamento UE 1169/2011, che ha reso obbligatorio specificare l’origine degli oli e dei grassi vegetali, momento che ha coinciso con l’avvio della campagna contro l’invasione dell’olio di palma promossa da Il Fatto Alimentare e dal sito Great Italian Food Trade.

Gli effetti della riformulazione

I risultati di questa sensibilizzazione si sono mostrati nella riformulazione di diversi prodotti da forno: come monitorato negli scorsi anni da Il Fatto Alimentare, passando dal grasso vegetale di palma all’olio di semi di girasole, i biscotti Galletti della Mulino Bianco hanno visto diminuire la percentuale di acidi grassi saturi da 9,2% a 2,2%; la vecchia ricetta delle Macine conteneva 10,8 grammi di acidi grassi saturi per 100 grammi di prodotto mentre la nuova ricetta ha 3,3 grammi; gli acidi grassi saturi presenti negli Abbracci sono calati da 14,1 a 9; per i Ritornelli si è passati da 11,6 a 6,1.

L’olio di palma rimane in molti prodotti

Tale cambiamento di rotta non coincide però con il totale abbandono dell’olio di palma dato che capita ancora di trovare prodotti che lo contengono. Facciamo qualche esempio: nelle barrette ai cereali Kellogg’s è presente, nei biscotti OREO è il terzo ingrediente, esattamente come nei biscotti Bucaneve, è un ingrediente immancabile nella Nutella e in diverse merendine Ferrero e c’è anche nelle minestre e nei risotti disidratati Knorr.

Regole più severe per l’olio di palma

Per l’olio di palma sono state approvate da poco regole europee più severe. A luglio di quest’anno la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/1825 introducendo nuovi tenori massimi per la somma di 3-MCPD degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi. Il 3-MCPD e i glicidil esteri sono contaminanti che si formano durante il trattamento termico di raffinazione di oli e grassi e sono classificati come possibili cancerogeni per l’uomo. Tali contaminanti sono associati soprattutto all’olio di palma che tende a presentare livelli più elevati a causa delle condizioni di raffinazione, ma il problema si presenta anche in altri oli vegetali, negli oli di pesce e in quelli ricavati da altri organismi marini.

Si sostiene dunque che l’olio di palma utilizzato oggi sia diverso da quello di dieci anni fa tanto dal punto di vista dell’impatto ambientale quanto da quello relativo alla salute. Ciò che è certo è che ormai l’olio di palma rappresenta un ingrediente scelto da pochi produttori e tra le grandi aziende solo Ferrero lo presenta come fondamentale nelle sue ricette, al fine di garantire la consistenza finale e permettere l’esaltazione degli altri componenti grazie al suo gusto neutro. Per correttezza va detto che dal 2015 l’azienda di Alba usa solo olio di palma certificato RSPO e che nel test di Stiftung Warentest del 2016 la Nutella ha ottenuto un giudizio ‘buono’ per i contaminanti.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Il Fatto Alimentare